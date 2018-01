Justícia en moviment

2004.Mariana Alves va desubicar Serena Williams en un partit de l’obert EUA cantant-li “«out»”en diverses pilotes que havien entrat

Roger Federer va flexionar els genolls per baixar el punt de gravetat, va engaltar un drive sensacional que obria un angle impossible per a Rafa Nadal i va adjudicar-se el punt definitiu de l’obert d’Austràlia 2017. No ho va veure clar el manacorí, que va reclamar l’ull de falcó per sortir de dubtes. Tots dos, enmig de la pista, miraven fixament el monitor i es feia un silenci sepulcral al Rod Laver Arena. La tecnologia, infal·lible, va acabar donant la raó a Federer, que va començar, emocionat, a fer bots d’alegria. Ho havia tornat a fer; 18 títols de Grand Slam. Els més escèptics diran que la reacció posterior del suís va ser artificial; d’altres, que la decisió va prendre’s massa tard i això desvirtua l’espontaneïtat del joc i les seves emocions. Però la realitat és que el tennis, que va incorporar la tecnologia l’any 2005, és un dels esports que viuen aquestes situacions de manera més natural.

Ben segur que, sempre que Serena Williams veu com s’aplica l’ull de falcó, li ve a la memòria el duel de quarts de final de l’obert dels Estats Units del 2004 en què li van cantar “out” més d’una i de dues boles que, clarament, havien entrat. “És ridícul”, cridaven els locutors de la televisió americana quan podien veure les repeticions. Potser Jennifer Capriati hagués aconseguit igualment aquell valuós triomf en l’era en què les germanes Williams ho guanyaven tot, però ben segur que s’hauria acostat més a la definició de triomf just si aquelles pilotes s’haguessin vist a través de l’ull de falcó. La cara desencaixada de la petita de les Williams no s’ha tornat a veure, com a mínim, per decisions arbitrals d’aquest calibre.

També està més que instaurat el videoarbitratge en l’hoquei sobre herba. En les competicions que organitza la federació internacional (FIH) s’utilitza des del 2006. Progressivament, el vídeo umpire va entrar a la vida d’un esport que, tot i no tenir gaire repercussió, canvia constantment de normes i que, tot i no tenir infinitat de recursos econòmics, s’adapta als nous temps. L’Hamburg alemany ho té ben present; en la final de la copa d’Europa del 2015, l’Oranje Zwart va aixecar el ceptre europeu després d’una tanda de shoot-out en què es va requerir el videoarbitratge fins a tres vegades. El més sonat va ser que, quan els holandesos celebraven el títol amb la seva gent després del darrer error del rival, l’internacional alemany Jan Philipp Rabente va demanar que els àrbitres de vídeo revisessin la jugada perquè considerava que el porter holandès havia tocat el revers del seu estic en la jugada. Li van donar la raó, li van concedir un stroke que va anotar i la tanda es va tornar a igualar. Allò va distreure els holandesos, que van errar el llançament posterior –tot i demanar per tercera vegada el videoarbitratge– i l’Hamburg va disposar de la possibilitat de guanyar l’EHL. Aleshores, però, Jonas Fürste, que va vestir una època la samarreta de l’Atlètic Terrassa, va errar el llançament. Un parell de penals després, l’Oranje Zwart es va proclamar campió d’Europa i ningú va poder recriminar cap decisió dels col·legiats. Tot amb una naturalitat extrema.

A tots els teleespectador que se seuen prop de la televisió quan hi ha Jocs Olímpics els agrada veure les foto finish de les proves d’atletisme o de natació, un clàssic de l’avanç de la tecnologia en l’esport d’elit. Michael Phelps va guanyar una de les seves medalles d’or a Pequín 2008 davant del serbi Cavic per haver pitjat amb més força el plafó que atura els cronòmetres sota l’aigua. La polèmica, però, sempre està servida i després d’això hi va haver mil especulacions derivades de la relació contractual entre el nedador nord-americà i la marca de rellotges. “Em van ensenyar que qui toca primer la paret guanya”, va dir indignat Cavic.

La infal·libilitat de la tecnologia, però, a vegades té alguna llacuna. Un angle mort. Encara ressonen al Buesa Arena els càntics: “Era camp enrere”, en referència a l’acció dels quarts de final de la copa del Rei del 2017 entre el Madrid i el Morabanc Andorra en què els àrbitres no van veure la infracció del madridista Sergio Lull. En aquest cas, però, el videoarbitratge del bàsquet no entra a discernir aquest tipus d’accions. Igual que estan molt marcades les jugades en què els àrbitres de futbol americà o rugbi entren en escena. Sigui com sigui, la justícia en l’esport d’elit es modernitza i mirar-s’ho amb escepticisme i des de la barrera deixa en evidència aquells que no hi creuen.