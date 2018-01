Andreu vol la seva quarta Ciaspolada

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) presenta una selecció catalana de raquetes de neu molt potent en la 45a edició de La Ciaspolada, que es disputarà el dia de Reis. És la prova més multitudinària –ha arribat a sis mil participants– i prestigiosa del continent, i es disputa a la Val di Non, al Trentino italià. L’equip català el formen sis esportistes, quatre en la categoria femenina –Laia Andreu, Laia Aguilar, Sílvia Leal i Sílvia Zuñiha– i dos en la masculina, Eduard Hernández i Marc Traserra.

Laia Andreu és la que té més possibilitats de victòria, i aspira a guanyar per quarta vegada. Ja va aconseguir el primer lloc en les edicions del 2012, el 2015 i el 2017, mentre que en les del 2013 i el 2014 va ser segona. El seleccionador català, Just Sociats, comenta sobre Laia Andreu: “Gairebé diria que, a 39 anys, ha arribat al pic de forma més alt de la seva carrera esportiva.” Just Sociats explica que la Ciaspolada és una cursa a la qual s’adapta molt bé i que coneix perfectament. Respecte a la resta de la selecció, afirma: “Probablement és la millor dels darrers anys.” Segons explica el seleccionador català, tots els components de l’equip tenen condicions per ser entre els deu primers i, si les circumstàncies els són favorables, poden lluitar per pujar al podi.

Promocionar l’europeu