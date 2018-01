Catalunya viu una festa gairebé total a Galícia

L’handbol català va viure a Vigo i Pontevedra (Galícia) un cap de setmana històric per a l’handbol de base, ja que va col·locar totes les seleccions en les finals dels campionats d’Espanya i va guanyar cinc de les sis finals, els millors resultats històrics després dels quatre ors, la plata i el bronze del 2017. Com a colofó del campionat, els jugadors van cantar plegats Els segadors sobre el parquet de Vigo després de disputar algunes finals que van ser duríssimes.

Jaume Fort, president de la federació catalana, estava exultant després del campionat. “Els que hem estat aquí cada dia sabem que això no ha estat fàcil: hi ha hagut derrotes, pròrrogues, equips que han estat eliminats durant algunes hores i encreuaments duríssims. Quan ens vam aixecar diumenge al matí i tots els equips sabien que podien jugar per la medalla d’or vam tenir tots una sensació que no té preu.” Fort va assegurar que la federació no havia fet cap previsió de medalles: “El que vam dir als jugadors és que havien de gaudir de l’experiència i, de fet, ha estat tan important la convivència que han desenvolupat com el resultat final.”

La jornada no podia començar millor. L’equip juvenil, entrenat per David López i Eloi Vila, va superar no sense dificultats el combinat andalús (27-25) en un partit en què el jugador del FC Barcelona Edu Calle, amb 10 gols, va ser determinant. Els catalans ja havien anat al descans amb avantatge (13-10).

La segona final, la primera de les noies, també es va decantar cap a la banda catalana. La selecció, dirigida per Pol Ibáñez i Lídia Grañana, va ser molt superior a Castella-la Manxa (28-19) i va demostrar que la feina de tecnificació de la federació és cada vegada més efectiva. L’equip infantil de la categoria masculina també va guanyar l’or gràcies a una extraordinària arrencada en la segona part que va permetre a l’equip remuntar el 10-14 del descans i deixar-lo en un 24-16 al final. A la mateixa hora que els infantils remuntaven, l’equip cadet femení de Samuel Sánchez va fer valer el seu talent ofensiu per tombar Madrid (35-30) gràcies a un parcial de 6-1 al final.

L’equip que més va patir en les finals va ser la selecció cadet masculina de Pepo Mestre. Com en els infantils, el partit també se li va fer costa amunt –va arribar a perdre de nou gols– fins que el va poder igualar en els minuts finals, quan un 3-0 de parcial (37-34) va fer esclatar l’eufòria de l’equip.

Al migdia, les seleccions aspiraven a un sis de sis que probablement hauria costat d’igualar en el futur. Era el torn de les juvenils, dirigides pel director esportiu de la federació, Pedro Pérez, que havien fet un esforç monumental per plantar-se en la final després de dues eliminatòries duríssimes. Les juvenils de Madrid, més fresques i senceres físicament, van aconseguir la victòria (17-34).