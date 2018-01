Somriures de dos en dos

Ahir, al Palau Blaugrana, tot eren somriures. El brasiler Ferrao ensenyava cofoi una samarreta del Barça amb el seu nom i l’any 2021. El pivot, una de les grans armes ofensives del conjunt català i una de les sensacions del futbol sala actual, renova la seva vinculació amb el club i talla d’aquesta manera els rumors que s’havien generat al voltant de la seva continuïtat a l’entitat blaugrana. “No venen al cas quins equips em van temptar perquè anés a amb ells. I tampoc me’ls vaig mirar gaire perquè jo tenia clar que em volia quedar aquí. És el millor club del món i vull guanyar tots els títols possibles aquí”, va dir ahir el brasiler.

Ferrao va arribar al Barça fa quatre temporades procedent d’una Rússia que no enyora, és feliç a Barcelona i està molt content amb tot el que envolta l’entitat culer. “Que la ciutat tingui platja ha estat un dels aspectes importants en la decisió”, va bromejar Txus Lahoz, el mànager esportiu de la secció, cofoi de la decisió presa.

Ferrao és gol, és potència, és atreviment, és contundència, és versatilitat, és un argument ofensiu com pocs i en qui el Barça basa bona part del seu joc. Un pal de paller per al projecte actual i un jugador clau per als propers anys. “Si no és el millor pivot del món aviat ho serà”, comentava Lahoz, que va confirmar que les negociacions no havien estat un problema i que les parts s’havien entès perfectament. Ferrao, que encara no ha guanyat cap títol amb el Barça, anhela una gran temporada i la consecució de tots els títols possibles. “Primer podem guanyar la copa d’Espanya? Doncs anem-hi. Després, el següent, i després, el següent”, va dir Ferrao.

Qui ja ha guanyat uns quants títols amb la samarreta del Barça és Paco Sedano, que el dia 2 de desembre va fer 38 anys. Sedano, que també va renovar fa res la seva vinculació amb el Barça fins al 2020, va ser designat millor porter de l’any 2017 pel portal digital Futsal Planet. El capità, d’aquesta manera, es treu l’espina d’haver quedat segon les darreres tres temporades. “Sona increïble. Estic sorprès, però content i orgullós, perquè costa molt d’aconseguir”, va dir ahir Paco Sedano. Dyego, nominat a millor jugador del món, va acabar quart, rere Ricardinho, Carlos Ortiz i Basile.