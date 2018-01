França i un ventall europeu cada cop més ric

La selecció francesa, liderada per l’insaciable Nikola Karabatic, continua acaparant els pronòstics en un escenari europeu cada cop més ric i variat, i que va molt més enllà del big four que durant un temps va comandar el mateix combinat bleu, i els conjunts de Dinamarca, Croàcia, aquest cop com a amfitrió, i Espanya, habituals en la majoria de semifinals dels grans campionats. Entre l’estol de candidats s’hi ha de comptar Alemanya, que defensa el ceptre continental assolit fa dos anys en una final d’infaust record per al conjunt espanyol en el Tauron Arena de Cracòvia (24-17). Noruega, vigent subcampiona mundial amb el talentós Sander Sagosen al comandament, Eslovènia, bronze en el mundial de França però amb la baixa del blaugrana Jure Dolenec, i Suècia, paradigma del joc col·lectiu, també aspiren a lluitar per les places d’honor.

En l’europeu no hi ha respir possible, i en la jornada inaugural ja hi haurà dos plats exquisits per degustar. A Porec (20.30 h) es jugarà la repetició de la final de l’últim mundial, en què França mirarà d’encetar amb bon peu el camí de la reconquesta europea contra Noruega. Sense Narcisse i Omeyer, ja retirats de la selecció, Nikola Karabatic i el blaugrana Cédric Sorhaindo lideraran les experts al costat dels nous valors de l’handbol gal, amb Vincent Gerard, Nedim Remili, Kentin Mahé i els blaugrana Timothey N’Guessan i Dika Mem, entre d’altres. El futur blaugrana Ludovic Fàbregas és baixa per lesió. A l’altre bàndol, Sagosen se les haurà amb molts dels seus companys al París Saint-Germain. A més del brillant central, en el conjunt escandinau també destaca el jove porter Torbjorn Bergerud, el lateral dret Kent Rovin Tonnesen, l’extrem dret Kristian Bjorsen i el pivot Bjarte Myrhol. L’altra gran cita del dia, a Split (20.30 h), aixecarà passions. El conjunt amfitrió, Croàcia, mesurarà el seu potencial amb el seu gran rival balcànic, el combinat serbi. La tornada de Domagoj Duvnjak després d’una llarga lesió al genoll és la millor notícia per als locals, que s’estrenaran contra un equip molt menys fet i en plena fase de construcció. En aquest mateix grup també saltaran espurnes en el duel nòrdic entre Suècia i Islàndia.

Joc combinatiu vs. físic