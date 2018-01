Amb la mel a la boca

El CVB Barça va quedar eliminat ahir contra el Charleroi belga en els setzens de la Challenge Cup malgrat jugar un gran partit en què va plantar sempre cara. L’equip blaugrana havia perdut l’anada per 3-0 i necessitava vèncer per 3-0 o per 3-1 per forçar el set d’or de desempat a 15 punts i va acaronar la remuntada. El gran mal va ser perdonar una pilota de set en el segon acte i no aturar l’oposada Julie Hanon (29).

Les catalanes van manar en tot el primer tram del primer set, però les belgues van agafar el primer avantatge amb 12-14. El CVB Barça va reaccionar i es va tornar a situar al davant superant el mal moment (16-15), però el Charleroi s’hi va regirar (16-17). El partit va entrar en una fase d’estira-iarronses amb empats successius –18, 19, 20, 21, 22– fins que les locals van signar un parcial de 2-0 (24-22) i es van endur el primer acte (25-23), una empenta moral per creure encara més en la remuntada.

Alliberat de tensions, el conjunt d’Adrian Fiorenza va manar de bon començament en el segon acte. Va disposar d’un 12-8 esperançador, però el Charleroi va reaccionar amb contundència (15-15). Un parcial de 3-0 va permetre a les locals tornar a avançar-se (18-15). Les blaugrana van disposar d’una pilota de set amb 24-23, però les belgues la van salvar i van empatar el partit (25-27). Res no estava perdut, però el cop moral, evidentment, havia estat dur. L’equip, però, es va refer i va sortir molt endollat en el tercer set, marcant el terreny amb contundència: 25-19. El triomf deixava les blaugrana a un sol set de forçar el set d’or. Però el quart acte va néixer tort. El Charleroi es va avançar de seguida. Les noies d’Adrian Fiorenza, amb orgull, van entrar en el set (18-18) i fins i tot es van avançar (21-20). Va ser llavors quan les visitants van apel·lar a l’experiència i van resoldre l’eliminatòria empatant el partit i es van endur el posterior i intranscendent tie-break.