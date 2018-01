Ariño, repescat d’urgència

L’extrem del Barça Aitor Ariño (1992) va ser repescat ahir d’urgència pel seleccionador estatal Jordi Ribera per cobrir la baixa d’Ángel Fernández, que es va lesionar en l’última acció de la primera part en el partit contra la República Txeca. Les proves mèdiques van confirmar que el jugador del Ciudad de Logronyo té un esquinç al genoll dret, amb afectació parcial del lligament lateral intern, amb la qual cosa s’estarà entre tres i quatre setmanes de baixa i, per tant, es perdrà el que queda del campionat. Ariño ja va arribar ahir a la concentració de l’equip espanyol i avui podria estar a disposició del tècnic sarrianenc per al decisiu partit contra Hongria (18.15 h per TdP).

Tot i el contratemps, Ribera va assegurar que l’opció d’Ariño és igualment vàlida per al combinat espanyol: “És una llàstima la lesió de l’Ángel, perquè en els minuts que va jugar li va sortir tot brodat, però aquestes coses passen i s’han d’acceptar. A més, l’Aitor és un jugador que ja ha treballat amb nosaltres i, si finalment ha de participar, formarà amb Valero Rivera una parella tan bona com la que formaven Ángel i Valero.” I hi va afegir: “L’Aitor és un extrem que pot jugar molt bé en la posició d’avançat en la defensa 5-1 i en atac és molt ràpid i explosiu.” Al seu torn, l’extrem blaugrana també va valorar aquesta possibilitat: “Jo m’adaptaré al que em demani l’entrenador. És veritat que tinc facilitat amb el 5-1, i després, en atac, és qüestió de córrer i marcar.” Es dona la circumstància que Ariño ja va accedir a la selecció espanyola a última hora en el mundial del 2013, aleshores per cobrir la baixa per lesió del català Cristian Ugalde. Amb només 20 anys, va formar tàndem a l’extrem esquerre de la selecció espanyola al costat de Valero Rivera, la mateixa posició que ara comparteixen al Barça. “Ara soc un jugador molt més madur i puc aportar molt més al joc de la selecció”, va destacar el blaugrana en arribar a la concentració espanyola. Amb la incorporació d’Ariño, ja són set els jugadors catalans –Valero Rivera, David Balaguer, Ferran Solé, Adrià Figueras, Viran Morros i Joan Cañellas– que formen el combinat del sarrianenc Jordi Ribera.

A prova contra Hongria