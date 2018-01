Dues lesions greus i en el pitjor moment

Dos homes importants en la plantilla de la UE Santboiana s’han lesionat de gravetat els últims dies. Si bé en el primer partit de l’any, contra el SilverStrom, al Baldiri Aleu, el talonador italià Paolo Ragazzi es va fer un trencament del lligament encreuat del genoll, diumenge, també jugant a casa, va ser Josep Puigbert el que va prendre mal a la mateixa zona. Avui, molt probablement, es confirmarà que el segona línia té la temuda tríada. La Santboiana ja va haver d’incorporar a mig curs el número 2 neozelandès Sam Thomas per la lesió d’Aleix Buira. Aquest dos últims contratemps trasbalsaran, doncs, encara més els plans del tècnic Lewis Williams, en un moment de la temporada en què, amb el mercat tancat, ja no es pot fer cap fitxatge.

Ragazzi és el segon màxim anotador d’assajos de l’equip i el tercer en punts totals. Mentre que Puigbert, de 23 anys, cada cop estava tenint més presència. El cas és que el degà haurà d’afrontar sense dos dels seus jugadors principals la segona meitat del curs. “És dramàtic, aquesta temporada estem de pega. Si ja teníem una plantilla curta, ara encara haurem d’ajustar-nos més. Ens tocarà recórrer al planter, no queda cap altre remei”, lamentava ahir a aquest diari el director esportiu de la Santboiana, Ricardo Martinera. Preguntat per l’objectiu de la temporada, Martinera no dubtava: “Volem quedar entre els quatre primers en la lliga, per això em preocupa més el partit d’aquest cap de setmana, contra l’Ampo Ordizia, que no pas la semifinal de copa que jugarem d’aquí a quinze dies.”