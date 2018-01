Més ofici que joc

Din i Dinu. Exclusions: Jamali (9’), Ancsin (32’), Lekai (51’), Bodo (55’) i Ligetvari (59’), per part d’Hongria; i Entrerríos (41’) i Cañellas (44’), per part d’Espanya.

HONGRIA: Mikler; Lekai (4, 3 p.), Ancsin, Ligetvari, Schuch, Jamali (2), Juhasz (1) –set inicial–; Borbely (p.s.), Csaszar (1 p.), Balogh (5), Vilovski (1), Hornyak, Banhidi (6), Szollosi (1), Bartok (2) i Bodo (2) ESPANYA: Corrales; Balaguer (1), Gurbindo (3), Entrerríos, Cañellas, Rivera (4, 2 p.), Aginagalde –set inicial–; Gonzalo (1), Solé (2), A. Duixebàev (4), Sarmiento (3), D. Duixebàev, Viran, Ariño (4), Guardiola i Figueras (5). PARCIALS: 1-1, 3-4, 5-7, 7-7, 9-11, 12-13; 13-15, 17-17, 20-20, 21-23, 23-24 i 25-27. ÀRBITRES: Din i Dinu. Exclusions: Jamali (9’), Ancsin (32’), Lekai (51’), Bodo (55’) i Ligetvari (59’), per part d’Hongria; i Entrerríos (41’) i Cañellas (44’), per part d’Espanya. PÚBLIC: uns 4.500 espectadors.

Sense brillantor però amb ofici, la selecció espanyola va obtenir un triomf molt treballat contra Hongria que li obre les portes de la segona fase de l’europeu i li permet liderar el grup en solitari després de la sorprenent derrota de Dinamarca contra la República Txeca (28-27). L’equip de Jordi Ribera va dominar pràcticament sempre en el resultat, però les diferències eren mínimes i no va poder cantar victòria fins a l’últim instant. Un gol de Ferran Solé des de l’extrem, 14 segons abans del desenllaç, va doblegar definitivament la resistència magiar. Els jugadors de segona línia van portar el pes anotador del partit amb especial protagonisme d’Adrià Figueras, que va aportar molta mobilitat des del pivot, i d’Aitor Ariño, que, acabat d’aterrar, va debutar amb molt bona nota en el campionat, amb 4 gols de quatre intents en la segona meitat.

Després d’un inici marcat per les imprecisions, les accions de Figueras en el pivot –Aginagalde només va jugar els quatre primers minuts– va permetre trobar algunes fissures a la defensa hongaresa. Les pèrdues de pilota del conjunt magiar donaven vida a l’equip de Ribera, que no acabava de rutllar en defensa i tenia problemes en els atacs estàtics. Un parell de contraatacs culminats per Gurbindo i Rivera obrien la primera escletxa en el resultat (7-10), però els canoners hongaresos i les aturades de Mikler tornaven a restablir l’equilibri. Una jugada assajada entre Balaguer i Álex Duixebàev acabada amb un fly va servir per tancar el primer acte amb un mínim avantatge espanyol (12-13). La nota negativa va ser l’ensurt de Guardiola, que es va torçar el seu malmès turmell esquerre.

Amb Gonzalo sota els pals, en substitució de Corrales, i Solé i Ariño als extrems, l’equip espanyol va començar la segona meitat amb bon peu (14-16). El conjunt hongarès, però, no es va desenganxar del partit i responia als diferents sistemes defensius de Ribera connectant amb Banhidi al pivot o amb llançaments de Balogh. Amb tot, Espanya va treure profit de les exclusions del rival i va saber conservar un mínim avantatge fins al final per cantar victòria i sumar dos punts valuosíssims amb vista a la segona fase.