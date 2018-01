“M’agrada pensar que ara em toca donar la cara”

Ha crescut al CN Sabadell i ha après i perfeccionat l’ofici a l’ombra de Laura Ester, la portera més llorejada del país, i mentre esperava el seu torn, Maria Elena Sánchez (Sabadell, 1994) ha hagut d’assumir una decisió aliena i inesperada: marxar cedida al CN Sant Andreu. Mig any després del canvi i amb el temps suficient per haver-lo paït, espera aprofitar la situació per continuar creixent esportivament i personalment. A partir de demà tindrà una bona oportunitat per posar tot el seu talent i experiència (tres copes d’Europa, dues supercopes d’Europa i múltiples lligues i copes) a disposició del conjunt andreuenc, que disputa la segona fase de l’Eurolliga a la piscina Sant Jordi. Curiosament, l’Astralpool Sabadell serà un dels rivals, juntament amb l’Utrecht i el Dunaújváros.

Com es troba a Sant Andreu?

Al principi em va costar. Em van rebre molt bé, però vaig passar de ser la tercera jugadora més petita de l’equip a una de les grans. A més, hi ha un estil de joc diferent..., em va costar un parell de partits adaptar-me i trobar el lloc.

Ha començat l’aventura andreuenca amb bon peu: són segones i només han perdut un partit.

Aquesta temporada està sortint molt bé. És un equip molt jove, amb molt de talent i projecció i només els falta anar guanyant experiència. Moltes van començar molt petites i el rodatge a la divisió d’honor se’ls nota.

A vostè, que ha viscut cites transcendentals, li tocarà aportar l’experiència, com ho viu?

En una setmana com aquesta es nota. He d’agafar una mica més de responsabilitat. He jugat a nivell internacional i moltes de les meves companyes estan començant, com aquell qui diu.

Quina missió li va encomanar el tècnic quan va arribar?

Em va dir que la meva funció era guanyar confiança per anar a la selecció i pel que fa al club estar a punt per als partits importants: Sabadell, Mataró i Europa. Per als altres hi ha la Paula, que és jove [17 anys] i també ho fa molt bé.

M’imagino que deu fer il·lusió tenir més responsabilitat, no?

Sí, tot i que estic nerviosa perquè és una setmana important. Però m’agrada pensar que ara em toca a mi donar la cara, juntament amb les companyes perquè som tretze, però qui haurà de defensar la porteria seré jo. A Sabadell era diferent perquè totes les jugadores són molt bones i sempre n’hi ha alguna que estira el carro.

Quin és l’objectiu en l’Eurolliga?

Volem classificar-nos per als quarts. Però l’objectiu inicial és guanyar l’Utrecht en el primer partit i després jugar-nos-ho amb el Dunaújváros. A veure si podem passar de fase i jugar uns quarts, que el Sant Andreu no ho ha fet mai.

Què veu més difícil: passar la fase o llicenciar-se en aeronàutica?

Treure’m la carrera, em sembla. Des de petita sempre m’atreia i volia ser pilot, encara que no serà possible perquè soc miop. Però m’agraden la tecnologia i les ciències i m’hi vaig llançar. Però vaig molt malament...

Com va sortir de Sabadell?

No va ser com hauria hagut d’anar. D’entrada la nova junta directiva em va dir que estigués tranquil·la, però quan vaig tornar de Sierra Nevada amb la selecció espanyola em van dir que podria marxar una temporada, que els aniria bé a ells i a mi. Vaig quedar parada perquè la junta havia fet campanya parlant del pla planter. Soc de la casa i he passat per totes les categories i volien que marxés. Vaig parlar amb el Javi Aznar i em va explicar el projecte, era una bona opció i l’oportunitat de fer un pas endavant.

Espera tornar-hi?

Encara estic vinculada al Sabadell. Em queda aquesta temporada i la que ve, en què teòricament hauria de tornar. Al maig parlarem i ja veurem què m’ofereixen i què em ve de gust fer. No he perdut la relació amb l’equip perquè encara m’entreno alguns dies a la setmana amb el CN Sabadell.