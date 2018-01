Ramos celebra un 30è aniversari feliç i jugarà contra Djokovic

Serè, ordenat i sense desmarxar-se del seu guió tàctic, el mataroní Albert Ramos (21) ha celebrat el seu 30è aniversari amb un triomf per 6-4, 6-2 i 7-6 (2) contra el nord-americà Tim Smyczek (131è de l’ATP) i jugarà per primera vegada en la seva carrera la tercera eliminatòria de l’obert d’Austràlia. Amb un sol de justícia com resa el tòpic –37 graus–, el català ha dut sempre la iniciativa del joc amb la seva dreta i ha reiterat el cop creuat sobre el revés del nord-americà, el seu punt més feble. Ramos, que ha guanyat els vuit sets que ha jugat –6 d’individuals contra dos tennistes nord-americans i els dos de dobles al costat de Pablo Andújar– jugarà la tercera eliminatòria contra el serbi Novak Djokovic (14), que es va desempallegar en quatre sets del francès Gael Monfils. El serbi ha tornat després de sis mesos absent per lesió i fins ara no ha exhibit el seu nivell de joc pretèrit. Sigui com vulgui, el cara a cara entre el català i el balcànic reflecteix un 4-0 favorable a Djokovic que, evidentment, és el favorit. També ha accedit a la tercera eliminatòria el gran favorit, el suís Roger Federer (2). S’ha desempallegat de l’alemany Jan-Lennard Struff amb la facilitat habitual per 6-4, 6-4 i 7-6 (4).