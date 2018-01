El coreà Chung fa saltar la banca i derrota Djokovic

El coreà Hyeon Chung (58è de l’ATP) va derrotar ahir contra tot pronòstic amb una demostració de cops, d’elasticitat i de fortalesa mental al seu ídol Novak Djokovic (14) per 7-6 (4), 7-5 i 7-6 (3) en els vuitens de final de l’obert d’Austràlia. L’asiàtic de 21 anys, vigent campió de la copa Masters B, va jugar un partit absolutament sensacional en què va destacar el seu cop de revés a dues mans i la facilitat per contraatacar des del fons amb la dreta quan sembla desbordat. Amb orgull, Djokovic, que no va fer un mal partit, va intentar aferrar-se a la pista però l’extraterrestre Chung va jugar un partit incommensurable i no li va tremolar el pols en el moment de tancar-lo. El seu rival serà el nord-americà d’origen suec Tennys Sandgren (97è), que va donar l’altra sorpresa del dia davant de l’austríac Dominic Thiem (4). Roger Federer (2), per la seva banda, va derrotar l’hongarès Marton Fusovics (80è) sense cedir cap set i se les haurà amb Tomas Berdych (19), botxí de l’italià Fabio Fognini (25) també per 3-0.