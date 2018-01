La revolució asiàtica

Per molt que se’l presentés com el vigent campió de la copa Masters dels joves i estendard de la nextgen, el grandiloqüent triomf que va consumar ahir el coreà de 21 anys Hyeon Chung (58è de l’ATP) contra el sis cops campió Novak Djokovic (14) va sacsejar l’obert d’Austràlia, tant pel fet com per la manera: 7-6 (4), 7-5 i 7-6 (3). La nova estrella que amenaça la jerarquia establerta va exhibir un catàleg complet de recursos amb el seu revés a dues mans de cop de capçalera i una elasticitat que recorda precisament Djokovic, el seu ídol. Va exhibir una capacitat extraterrenal per contraatacar des del fons amb la dreta quan semblava desbordat i també va tenir el do de la pausa i la fortalesa mental imprescindibles. El públic estava bocabadat. Format a l’acadèmia cercapromeses de Florida IMG –Agassi, Seles...–, Chung va evitar el servei militar gràcies a la medalla d’or aconseguida en dobles en els Jocs Asiàtics del 2014. De ben petit ja tenia estil.

El fet que el serbi només guanyés un 37% de punts amb el seu segon servei –47 de Chung– és un element significatiu. Tots dos van completar el mateix percentatge amb el seu primer servei (65). Intimidat per les seves restades –sis breaks per cinc– Djokovic va cometre nou dobles faltes. Quant a l’agressivitat, el coreà també va ser millor: 47 cops guanyadors per 37 de Nole. El rival de Chung serà el nord-americà d’origen suec Tennys Sandgren (97è), que va ser l’altra sorpresa del dia salvant una pilota de partit contra l’austríac Dominic Thiem (4) i es va imposar per 6-2, 4-6, 7-6 (4), 6-7 (9) i 6-3 en tres hores i 54 minuts. Chung li va robar els titulars, però no es pot obviar la gesta d’aquest jugador de 26 anys amb un nom de pila premonitori heretat del seu besavi.

El desenllaç de la campanada de Chung va ser dramàtic des del punt de vist del serbi. El trencament del coreà en el tercer acte (3-1) aixecant un 40-15 va ofuscar el balcànic, que no trobava cap fissura. Malgrat tot, el serbi va segellar un break miraculós i es va mantenir viu amb respiració assistida (2-3). Amb els nervis alterats, però, va fallar una bola claríssima per signar un nou break en el sisè joc que potser hauria reconduït el parcial (3-3). En el joc següent, va salvar una pilota de trencament en contra amb segon servei que hauria estat fatal. Rebufant constantment, va sobreviure fins al 6-6, però Chung estava desfermat.

Aliè al patiment, el suís Roger Federer (2) va trobar una drecera més còmoda i va aturar per 6-4, 7-6 (3) i 6-2 en un partit relaxat de dues hores la progressió de l’hongarès de 25 anys Marton Fucsovics (80è). Mai s’havien enfrontat abans, però curiosament el suís va jugar el 2002 en la segona eliminatòria del torneig contra el seu entrenador, Atilla Savolt (41 anys). Amb 36 anys i 173 dies, l’helvètic, que ahir va estar més lluny del focus mediàtic, s’ha convertit en el jugador de més edat que arriba als quarts des de l’australià Ken Rosewall.

Berdych, molt ferm