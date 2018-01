Curtcircuit d’Espanya

Din i Dinu. Exclusions: Blagotinsek (6’ i 47’), Kavticnik (8’), Zarabec (10’), Zabic (29’), Janc (38’), Mackovsek (51’) i Leban (53’), per part d’Eslovènia. Targeta vermella per a Viran, per tres exculisions (29’, 40’ i 50’).

ESLOVÈNIA: Kastelic; Marguc (5, 3 p.), Kavticnik (3), Blagotinsek (4), Mackovsek (4), Cingesar (2), Zarabec (2) –equip inicial–; Skok (p.s.), Verdinek (2), Janc (3), Potocnik, Bezjak (2), Zabic (2), Mlakar (2), Leban i Suholeznik. ESPANYA: Gonzalo; Solé (6, 1 p.), Gurbindo (1), Sarmiento (1), Cañellas (1), Rivera (3, 1 p.), Aginagalde (1) –equip inicial–; Corrales (p.s-), Balaguer, A. Duixebàev (2), Entrerríos (3), Viran (1), D. Duixebàev (1), Ariño (1), Guardiola (1) i Figueras (4). PARCIALS: 2-2, 5-4, 6-7, 9-10, 10-10, 13-12; 18-15, 22-17, 25-18, 27-21, 29-25 i 31-26. ÀRBITRES: Din i Dinu. Exclusions: Blagotinsek (6’ i 47’), Kavticnik (8’), Zarabec (10’), Zabic (29’), Janc (38’), Mackovsek (51’) i Leban (53’), per part d’Eslovènia. Targeta vermella per a Viran, per tres exculisions (29’, 40’ i 50’). PÚBLIC: Uns 4.000 espectadors.

La selecció de Jordi Ribera es va tornar a encallar contra el conjunt eslovè, que va saber jugar millor les seves cartes i va provocar un curtcircuit en el balanç ofensiu espanyol. Tot i l’ensopegada, la derrota in extremis de Macedònia contra la República Txeca –Tomas Mrkva va aturar un penal a Denis Manaskov amb el rellotge a zero (24-25)– fa que el combinat estatal encara depengui d’ell mateix per ser a les semifinals. Espanya entrarà en la lluita per les medalles si avui és capaç de superar Alemanya (20.30 h per TdP), vigent campió europeu i que arribarà a la cita molt més fresc després de dos dies sense jugar.

La posada en escena va ser eslovena. Veselin Vujovic va plantejar una defensa 6-0 i va sorprendre amb la inclusió del jove porter de 21 anys Urh Kastelic, acabat d’arribar al campionat, a l’equip titular. El conjunt espanyol no es trobava còmode ni en defensa ni en atac, i Jordi Ribera es va veure forçat a demanar temps mort en el minut 8 (5-2). Tres exclusions gairebé consecutives van donar aire a l’equip estatal, que amb els gols de Gedeón Guardiola i Viran Morros a porteria buida, i la inspiració de Ferran Solé, des de l’extrem o en desdoblaments, van capgirar la situació amb un parcial de 0-4 (6-8). Les forces es van equilibrar i en l’intercanvi de cops en va sortir momentàniament vencedor l’equip eslovè gràcies a un gol de fly de Borut Mackovsek (13-12).

Després de la represa, Ribera va apostar per Rodrigo Corrales a la porteria, però la situació no va canviar i amb un parell de contraatacs Eslovènia va tornar a obrir una bretxa de tres gols (18-15). El tècnic sarrianenc va intentar desconnectar el joc del rival amb una defensa 5-1, però la talentosa primera línia eslovena, amb Miha Zarabec al quadre de comandament, continuava amb el ritme de joc sota control. Espanya, tocada, va caure en la precipitació i el rival va aconseguir un màxim avantatge de 7 gols (25-18). Gonzalo va tornar a la porteria i amb les seves intervencions va impulsar la tímida reacció espanyola. Tres gols consecutius de Solé, Figueras i Àlex Duixebàev donaven esperances al conjunt de Ribera (28-25) encara amb més de 5 minuts de joc. Vujovic va intentar estroncar la remuntada amb el canvi de porter i Matevz Skok va respondre aturant un penal a Solé, que amb tres minuts de partit per disputar-se i quatre gols de diferència ja va resultar definitiu.