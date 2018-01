Castellet i Mirambell, únics catalans a Corea

Queralt Castellet i Ander Mirambell seran els dos únics esportistes catalans que participaran en els Jocs Olímpics de Pyeongchang, segons la convocatòria anunciada ahir a Madrid pel Comitè Olímpic Espanyol (COE). La xifra és la més baixa des dels Jocs Olímpics de Salt Lake City, en què no hi va competir cap català, i suposa una rebaixa important respecte dels set catalans que fa quatre anys van ser en els de Sotxi.

En la convocatòria del COE no hi ha entrat, finalment, l’esquiador de Malla Joaquim Salarich. L’única plaça en esquí alpí de la delegació espanyola ha estat per al basc Juan del Campo, l’altre esquiador que, com Salarich, també complica els requisits mínims per participar en els Jocs. L’osonenc podria ser repescat en les properes hores si, finalment, s’assigna una plaça més a l’equip espanyol en esquí alpí.

Per a Queralt Castellet (Sabadell, 17/6/1989) aquests seran els quarts Jocs Olímpics, després de les experiències de Torí (26a), Vancouver (12a) i Sotxi (11a). Els dos últims resultats de la sabadellenca en la copa del món –tercera a Laax i vencedora a Snowmass– demostren que Castellet arriba a la cita en un bon moment de forma i que pot tenir possibilitats d’accedir per tercer cop a la final i de lluitar per una medalla que, malgrat ser en el grup de favorites en totes les seves participacions, sempre se li ha resistit.

Ander Mirambell (Terrassa, 17/2/1983) viurà la seva tercera experiència olímpica, després de ser 24è a Vancouver i 26è a Sotxi. El setzè lloc aconseguit a Park City el novembre passat és el seu millor resultat de la temporada en la copa del món. El seu objectiu serà acabar entre els quinze primers i tan a prop com pugui dels deu primers.