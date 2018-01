Federer destrossa Chung i es planta a la final

El catedràtic Roger Federer (2) ha donat aquest matí una lliçó magistral de poc més d’una hora (62’) que el coreà Hyeon Chung (58è de l’ATP) mai no oblidarà. Amb la màgia habitual i una superioritat abassegadora, el professor suís li ha clavat un 6-1 i 5-2 amb un final abrupte quan l’asiàtic ha optat per la retirada amb 30-30 i servei al seu favor del vuitè joc. Chung havia estat tractat medicament per unes molestes butllofes en la planta del peu durant el segon set. Desbordat als 21 anys, Chung, que havia exhibit un gran nivell tècnic i físic en els partits precedents i que havia eliminat contra tot pronòstic al búlgar Novak Djokovic (14) i a l’alemany Alexander Zverev (4), per citar els seus rivals més il·lustres, s’ha agenollat davant la magnitud extraterrenal del millor jugador de tots els temps.

Federer, vigent campió, optarà demà (09.30 h / Eurosport) al seu sisè títol a Melbourne i al seu vintè títol de Grand Slam en la seva trentena final de la màxima graduació, tota una fita. El seu rival serà el croat Marin Cilic (6), davant del qual ha guanyat vuit dels nou enfrontaments.