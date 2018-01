A Pyeongchang hi haurà rècord de participació

El comitè organitzador dels Jocs Olímpics d’hivern de Pyeongchang, que se celebraran entre el 9 i el 25 de febrer, va anunciar ahir que aquesta serà la cita olímpica hivernal amb més participants de la història. Exactament, s’espera que siguin 2.925 esportistes els que competeixin a la ciutat sud-coreana per aconseguir alguna de les 102 medalles en disputa, un registre també rècord, derivat del fet que en aquests Jocs apareguin per primera vegada les categories de surf de neu big air, patinatge de velocitat de sortida massiva, dobles mixtos de cúrling i esquí alpí per equips. Hi haurà 92 països representats, cinc dels quals debutaran: Malàisia, Singapur, Kosovo, Eritrea i l’Equador. La delegació més nombrosa serà la dels Estats Units, amb 242 atletes, seguida de la del Canadà, amb 226, i la de Noruega, amb 111.

Catalunya tindrà quatre representants, dos en la delegació espanyola, Queralt Castellet (surf de neu) i Ander Mirambell (tobogan), i dos més en la francesa, els germans Martin i Simon Fourcade (biatló), nascuts a Perpinyà. El petit d’ells, Martin (29 anys), va guanyar una plata en els Jocs de Vancouver del 2010 i dos ors i una plata a Sotxi 2014. Pel que fa a la rider sabadellenca Queralt Castellet, subcampiona del món de mig tub a Kreischberg (Àustria), afrontarà els seus quarts Jocs Olímpics. Mentre que Ander Mirambell va aconseguir fa dues setmanes, a Saint-Moritz, la seva tercera classificació olímpica. Ha quedat fora de la delegació d’onze atletes que presentarà la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern, l’esquiador alpí osonenc Quim Salarich, que esperava una plaça que, finalment, no li ha estat atorgada.

Aquesta edició dels Jocs d’hivern estarà marcada per l’absència de Rússia, castigada pels escàndols de dopatge, tot i que 169 esportistes d’aquesta nacionalitat competiran sota bandera neutral. D’altra banda, el Comitè Olímpic Internacional (COI) ha fet una excepció amb Corea del Nord, concedint-li 22 places quan només n’havia aconseguit dues. Entre els atletes nord-coreans es troben les dotze jugadores d’hoquei sobre gel que jugaran al mateix equip que les de Corea del Sud, una circumstància que es produeix després dels acords entre els governs dels dos països. Les dues Corees han acordat també desfilar juntes en la inauguració dels Jocs, un fet que no es produïa des del 2006.