Casas obté el bronze en els 6 Dies de Berlín

La ciclista vila-secana de 29 anys Helena Casas (Génesis Cycling) va pujar al podi com a tercera classificada dels 6 Dies de Berlín, prova que disputava per primera vegada i de la qual s’han celebrat 104 edicions. Casas va ser tercera en les proves de keirin i velocitat i afronta amb molt d’optimisme els mundials que es faran el mes de març. “És la primera vegada que participo en aquests tipus de proves, i la veritat és que és un orgull que hagi comptat amb mi”, admet la ciclista catalana, que es remet a la tradició de la cursa: “Els 6 Dies tenen una repercussió històrica i he disfrutat molt corrent-los. El públic ha estat molt entregat i ens ha animat molt cada dia.” Casas va ser olímpica a Rio de Janeiro el 2016 i va obtenir el diploma olímpic –setenes– al costat de la basca Tania Calvo. Totes dues van guanyar la medalla de plata en velocitat per equips en l’europeu de Saint-Quentin-en-Yvelines (França) del mateix any. El 2008 havia conquerit el bronze en la modalitat d’òmnium esprint de l’europeu d’Alkmaar (Holanda). En el darrer campionat d’Espanya celebrat a Palma va guanyar dos ors i dues plates.

El seu pròxim repte són les proves de keirin, velocitat per equips i 500 metres del mundial del mes vinent al velòdrom d’Apeldoorn (Holanda), un escenari de bon record per a la vila-secana, perquè l’any passat hi va guanyar la prova de velocitat per equips en la segona prova de la copa del món 2017 amb Calvo. També havien guanyat la primera a Glasgow i van ser les campiones de la general final. La catalana es dedica al ciclisme de manera professional amb el suport econòmic d’una beca ADO i dels seus patrocinadors privats i també estudia un grau de psicologia distància.