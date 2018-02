El nou repte de Bruguera

L’extennista català Sergi Bruguera inicia avui a Marbella contra Anglaterra la seva trajectòria com a capità de copa Davis de l’equip espanyol en la primera eliminatòria del grup mundial. Un nou repte que assumeix als 47 anys després d’haver estat tècnic del francès Richard Gasquet. Bruguera ha inclòs en la seva primera llista Pablo Carreño (10è de l’ATP i 78è de dobles), Albert Ramos (21è), Roberto Bautista (23è), David Ferrer (39è) i Feliciano López (25è en dobles). És la primera vegada que la federació internacional (ITF) permet la convocatòria de cinc jugadors. El número 1 britànic hauria estat Kyle Edmund, semifinalista tan brillant com inesperat en l’obert d’Austràlia. El jove de 23 anys i 26è de l’ATP, però, ha quedat descartat per problemes físics. El mataroní Albert Ramos obrirà avui a les 11 del matí l’eliminatòria que es juga al Club Puente Romano contra Lyam Broady (165è). Tot seguit, el castellonenc Roberto Bautista se les haurà amb Cameron Norrie (114è). En dobles, el capità Leon Smith alinearà Jamie Murray (9è de dobles) i Dominic Inglot (46è). Bruguera assegura que no sent gaire pressió pel seu debut i, d’entrada, ja ha deixat la seva empremta amb una aposta pel doble format per Feli López i Pablo Carreño malgrat que tenia una parella consolidada, Feli i Marc López, i a pesar de l’èxit que van tenir Pablo Carreño i Guillermo Garcia López l’any passat, quan van ser finalistes de l’obert dels EUA i semifinalistes a Austràlia. L’altre especialista sacrificat és Marcel Granollers. Les altres eliminatòries són: França-Holanda; Itàlia-Japó; Austràlia-Alemanya; Kazakhstan-Suïssa; Canadà-Croàcia; EUA-Sèrbia i Hongria-Bèlgica.