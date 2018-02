El Medi torna a semifinals

El Mediterrani va trencar el malefici dels quarts de final i tornarà a disputar unes semifinals de la copa després d’eliminar l’Astralpool Sabadell als penals, en un dels dos quarts de finals agònics d’ahir a Tenerife. En l’altre, el Terrassa va superar el Barcelona, també en els fatídics llançaments de penal. Els dos equips es jugaran avui un bitllet per a la final de demà. En les altres dues eliminatòries no hi va haver tanta emoció. L’Atlètic Barceloneta, defensor del títol i màxim candidat per aixecar la copa novament i convertir-se en el primer club a encadenar sis victòries, va vèncer el Quadis Mataró. El Sant Andreu no va donar opcions als amfitrions de l’Echeyde.

En l’eliminatòria inaugural, el Terrassa va haver de patir més del que indicava el marcador en el segon quart (5-1) per eliminar el CN Barcelona. Després d’un primer quart inicial de tempteig i sense gols, els vallesans van encarrilar el partit amb un contundent 5 a 1. Però els d’Esteller no es van rendir. Van escurçar diferències abans del descans i es van plantar al quart decisiu perdent per la mínima (4-5). El Terrassa s’havia encallat en el resultat i no trobava la manera de marcar. Fran Valera va empatar a un minut i mig pel final i després els fets es van precipitar. Ricard Alarcón, atent en un refús, va trencar la sequera vallesans (6-5) i semblava que feia el cop definitiu. Però Eric Marsal va robar una pilota providencial i Joel Esteller va forçar els penals amb el temps consumint-se. La tanda de llançament fatídics va mantenir la tensió dels darrers minuts de partit. Els llançadors van brillar i la tanda es va acabar després de 26 llançaments i tan sols tres errors. Casualment, Iñaki Aguilar va aturar el penal a Joel Esteller, l’artífex de la tanda de penals.

Tot seguit, el Sabadell va saltar a la piscina com a favorit i semblava que avui s’havia de viure un nou derbi vallesà. Però aviat, el Medi, capitanejat per Minguell, va expressar les seves intencions. Es va avançar amb un màxim avantatge de tres gols (1-4). No es va arronsar quan els del Vallès van empatar a quatre i va recuperar la iniciativa (4-6). Carrillo, autor de sis dels set gols del Sabadell, va empatar a sis una eliminatòria molt dura. I un altre gol seu, a trenta-nou segons per al final, va servir per forçar els penals. Llavors, els de Sants van estar més encertats i el seu porter, el croat Toni Popadic, va aturar el penal decisiu a Víctor Cabanas. Els de Chava Gómez van acusar la baixa de bon començament de Gorría, a la qual es va afegir la de Ivan Gallego.

El campió avança ferm