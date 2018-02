Guerra i el poder africà

La mitja marató de Granollers-Gran Premi Mizuno arriba avui a la 32a edició amb uns 10.000 participants i el kenyà Matthew Kisorio com a principal referència. La victòria de l’any passat (1h01:30) i el fet d’haver signat la quarta millor marca de la història (58:46 el 2011) situen Kisorio entre els favorits en la travesses. Amb tot, el cartell de la cursa presenta molts altres candidats, amb quatre atletes més amb marques acreditades per sota de l’hora. El mateix Kisorio es va encarregar ahir de destacar el gran nivell dels participants: “Intentarem acostar-nos a l’hora, però no soc l’únic perquè aquí hi ha rivals molt forts, com Abraham Kiptum.” De fet, Kiptum, que acredita 2h05:26 en la marató i 59:36 en la mitja, lluirà el dorsal número u. També formen part d’aquest selecte grup: Titus Kipjumba (59:12), Pius Kirop (59:25) i Paul Kuira (59:47). Tot i que encara no ha trencat mai la barrera dels 60 minuts, també arriba en un bon moment de forma el kenyà Alexander Mutisu (1h00:57), que viu i s’entrena al Japó.

Entremig de tants corredors africans la gran esperança blanca és el segovià Javier Guerra (Adidas), doble campió estatal de la distància i que l’any passat va establir la seva marca personal a la capital vallesana (1h02:14). Aquest registre estarà en el punt de mira del corredor de l’Adidas: “Estic millor que l’any passat i aquesta prova serà un bon test amb vista a la marató de Sevilla, que correré d’aquí tres setmanes.” En aquest sentit, Guerra té molt clara la tàctica a seguir: “Intentaré mantenir el ritme dels corredors africans fins on pugui i això segur que comportarà una gran marca. És un goig i un luxe competir al costat de corredors de tant nivell. Entrenant-me a Segòvia, per mi el fred no serà cap problema. Al contrari, és un factor a favor meu respecte dels atletes africans.”

La mitja de Granollers recupera l’antic circuit del 2008, en què Samuel Wanjiru es va convertir en l’únic atleta que ha pogut baixar de l’hora a la capital vallesana (59:26). Amb aquest traçat, es tornaran a repetir les clàssiques imatges en què els corredors populars es creuaven amb els d’elit mentre enfilaven direcció a la Garriga.

Entre les participants femenines, qui presenta millors credencials és la també kenyana Mercy Kipchumba, que l’any passat va vèncer en la mitja marató d’Okayama (Japó) amb 1h08:04. El rècord del traçat vallesà és en poder de l’etíop Gete Wami (1h10:24), des del 2006. També destaca la participació de l’olímpica cubana Dailin Belmonte (1h14:11), que s’està preparant per a la marató dels Jocs Centreamericans i Caribenys, i la britànica Ruth Barnes (1h15:32), que va aterrar ahir a Catalunya amb un grup de fondistes del seu país.