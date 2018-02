Un CN Terrassa molt sòlid es guanya el dret a somiar

Un magnífic tercer període va servir al CN Terrassa per segellar el bitllet per a la quarta final de la copa del Rei. Els vallesans, que mai han pogut aixecar el títol, es veuran les cares amb l’Atlètic Barceloneta, el màxim favorit, l’equip que lidera el palmarès i el que ha guanyat les darreres cinc edicions de la competició. “Sabem que són favorits però intentarem mantenir el tipus fins al final, arribar amb opcions al darrer quart”, va analitzar ahir Iñaki Aguilar, porter del CN Terrassa, que es va mostrar molt satisfet del paper del seu equip. Els vallesans van superar amb autoritat el Mediterrani en les semifinals. Tot i un primer gol matiner dels barcelonins, el Terrassa va dominar el duel de principi a fi. I el va trencar en el tercer quart, en què un període de cinc gols a zero va ser definitiu. No va ser gaire lluïda la primera meitat. Tant barcelonins com terrassencs es van mostrar molt imprecisos en atac i van aprofitar molt poc les superioritats. La ferma defensa vallesana i un Fran Sánchez inspirat van fer que el Terrassa s’escapés en el marcador amb dues dianes de marge.

L’inici demolidor de tercer quart, amb un Donat Galeev magistral –va fer tres dianes gairebé consecutives–, va ser massa per a un Mediterrani que va notar la baixa de Miguel del Toro i que seguirà un any més sense ser a la final de la copa. Ja queda lluny aquell 1996 en què va disputar la darrera final i aquell 1993 en què va guanyar l’única copa del Rei que figura a la seva vitrina. En el darrer quart, els vallesans es van deixar anar pensant en la final i els barcelonins van acabar maquillant el resultat sense opció a més. El Terrassa, amb un gran tercer quart i molta solvència defensiva, es va guanyar ahir un lloc en la final i el dret a somiar una gesta.