El Barça domina el derbi

El Barça va guanyar dissabte amb autoritat per 3-1 (25-15, 25-27, 25-15 i 25-14) el derbi català de la superlliga masculina de voleibol contra el Tarragona 2018 Sant Pere i Sant Pau i s’ha enlairat fins a la quarta plaça, que li permetria accedir a les seminals. La victòria del conjunt de David Lorente, combinada amb la desfeta de l’Ushuaïa Eivissa a casa contra el Río Duero de Sòria (1-3), ha permès a l’equip català guanyar una posició en la taula quan falten sis jornades per al final de la fase regular.

El novè triomf del curs de tres punts –quan es guanya per 3-0 o per 3-1– per als blaugrana va tenir com a principals protagonistes quant a l’anotació el rematador francès Guillaume di Betta i el central búlgar Ivan Blasev, amb 18 punts cadascun. Blasev, a més, hi va contribuir amb vuit bloquejos, aspecte en què els blaugrana van ser molt superiors: 14-5. També va ser fonamental la direcció del col·locador local Sergi Arranz, que es va permetre, a més, el luxe d’anotar 7 punts –3 bloquejos– i tancar algunes jugades al segon toc sorprenent el bloqueig rival. L’altre gran bastió en atac del Barça va ser el recepto català Àngel Galindo (16). El màxim anotador del partit, però, va ser l’oposat visitant Ivan Martín, que va fer 19 punts –dos bloquejos.

El conjunt del tècnic macedoni Vlado Stevovksi va encaixar la setzena derrota en setze jornades i no ha puntuat, però surt en certa manera reforçat després de jugar un gran segon set. L’equip, molt jove, continua creixent. El parcial guanyat és el quart en una temporada complicada en què la falta de recursos econòmics no ha permès portar reforços. Si no reacciona, podria consumar el descens la jornada vinent.