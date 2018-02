En el temps afegit

Quim Salarich participarà finalment en els Jocs Olímpics de Pyeongchang gràcies a la plaça addicional que ha rebut la delegació espanyola. L’osonenc va conèixer la notícia només tres dies abans de la inauguració dels Jocs, quan ja tenia coll avall que no podria competir-hi. D’entrada havia quedat fora de l’equip espanyol perquè l’única plaça disponible va ser adjudicada al basc Juan del Campo. Salarich quedava en espera que una possible reordenació de places de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) n’atorgués una més a l’equip espanyol, com finalment va passar.

Salarich era a casa seva, a Malla, quan va conèixer la notícia. Va ser el mateix president de la Federació Espanyol d’Esports d’Hivern, el català May Peus, qui el va trucar ahir, a les nou del matí, per informar-lo de la seva classificació olímpica. “Encara dormia i m’han despertat per donar-me la millor notícia”, va explicar l’esquiador osonenc. Ahir mateix va agafar un AVE en direcció a Madrid per participar en la roda de premsa que a la tarda hi va haver a la seu del Comitè Olímpic Espanyol (COE), juntament amb els surfistes Lucas Eguibar, Regino Hernández i Laro Herrero. “Vaig als Jocs amb una motivació extra, perquè és una notícia que ja no m’esperava. Sé que a la federació han treballat molt per aconseguir aquesta plaça. Hi ha hagut sort, perquè algun país ha caigut al final, no sé per quin motiu. I vull aprofitar aquesta oportunitat per donar el millor de mi mateix”, explicava eufòric.

Estrena olímpica