Represa contra el campió

Setanta dies després de la dolorosa derrota contra el Nantes (29-25) i noranta després de l’empat a casa contra el Rhein-Neckar (26-26), la lliga de campions torna al Palau contra el vigent campió i líder invicte del grup, el Vardar de Skopje (18 h, per Esport3). Tota una prova de foc per a un Barça, tercer a a sis punts del conjunt macedoni, que no va trobar la seva millor versió abans del parèntesi de la competició i que per a la represa tindrà la baixa d’Aron Pálmarsson –lesionat dimecres a l’adductor–, que s’afegeix a les ja conegudes de Lase Andersson i Yanis Lenne. “El partit és molt important, com tots els que juguem i, a més, de Champions. I el moment és el que és. No és l’escollit. Venim d’una llarga aturada i hi arribem com hi arribem, però demà [per avui] intentarem fer-ho el millor possible, com fem sempre. Físicament, arribem justets, però sortirem amb tot el que tinguem al camp”, va valorar ahir el tècnic Xavi Pascual després de l’entrenament al Palau.

La trajectòria esportiva del Vardar aquest curs, tot i alguns problemes econòmics, és impressionant. És l’únic que es manté invicte en tota la competició i només ha cedit dos empats en les deu jornades precedents. Per a Pascual, el rendiment del conjunt que dirigeix Raúl González no és cap sorpresa: “Quan un equip és campió d’Europa, el títol no li han regalat en cap supermercat. S’ho ha guanyat i, per tant, màxim respecte cap a ells. Poden fer de tot, tenen jugadors en totes les línies, poden doblar posicions, jugadors extraordinaris en l’un contra un i bons llançadors. Quan un és campió d’Europa ja t’ho diu tot i en partits d’aquest nivell, tot i que ens coneixem bastant, et pots esperar qualsevol cosa bastant”, resumeix.

En les files del Vardar hi militen tres exblaugrana: Joan Cañellas; el veterà porter Arpad Sterbik, que encara va demostrar la seva ascendència en l’europeu de Croàcia, i Jorge Maqueda. També destaquen, entre molts altres, la presència del lateral montenegrí Vuko Borozan, màxim golejador de l’equip amb 48 dianes, els extrems Timur Dibirov i Ivan Cupic, i el central Luka Cindric, el botxí del Barça en l’última edició de la final a quatre de Colònia. “Jugarem contra el millor equip d’Europa, però juguem al Palau”, va sentenciar Pascual, convençut que l’afició empenyerà l’equip en els moments complicats.