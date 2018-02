Pyeongchang trenca el gel

Els Jocs d’hivern del 2018, els 23ns de la història, es van inaugurar ahir amb una lluïda cerimònia que va aplegar 35.000 espectadors al pentagonal estadi olímpic de Pyeongchang. La desfilada conjunta de les dues Corees, per primera vegada en 12 anys, i la presència d’autoritats nord-coreanes a la llotja, encapçalades pel president honorífic, Kim Yong-nam, i per Kim Jo-jong, germana del líder nordcoreà Kim Jong-un, van marcar una espectacular festa, carregada de teatre, música i color, que va voler enviar un contundent missatge de pau al planeta.

El compte enrere i el castell de focs artificials inicials van donar pas a una representació pensada per ser seguida en directe i per televisió, que combinava les imatges enregistrades amb la projecció de llums i textures a la gran zona circular central de l’estadi. Cinc nens van portar el fil narratiu d’una història que, d’entrada, va fer aparèixer diversos personatges de la mitologia coreana, representats d’una manera que va recordar la que fa 26 anys es va fer servir en la inauguració dels Jocs de Barcelona, amb grans figures d’animals que, portades per nombrosos grups de persones, es barrejaven amb les danses i els balls que omplien l’escenari.

Una emotiva interpretació de l’Aegukga, l’himne sud-coreà, per part d’una coral, va donar pas a la desfilada dels atletes, que va tenir lloc mentre sonaven diferents cançons coreanes de gran èxit, entre les quals l’inevitable Gangnam Style. Grècia va ser el primer país a aparèixer, com és costum. Al darrere, la resta de delegacions, noranta-dos en total, segons l’ordre alfabètic coreà. Els Estats Units va ser la més nombrosa, amb 241 esportistes. La bandera de Rússia no va aparèixer, ja que va ser castigada pel COI per dopatge, però 47 atletes d’aquest país van desfilar sota l’ensenya olímpica. La delegació francesa estava encapçalada pel català del nord Martin Fourcade, una llegenda del biatló, i l’andorrana, per l’esquiador de fons Irineu Esteve. El Japó va tenir com a abanderat l’avi dels Jocs, Noriaki Kasai, un saltador de 45 anys que participarà en els seus vuitens Jocs Olímpics.

Qui més va cridar l’atenció, però, va ser l’abanderat de Tonga, Pita Taufatofua, que va desfilar quasi nu. El taekwondista, que competirà en esquí de fons, va liderar la seva delegació amb el tors al descobert, untat d’oli i protegit tan sols amb una faldilla tradicional de tela, mentre que la resta d’esportistes vestien abrics i tot tipus de complements per protegir-se de les temperatures sota zero que hi ha a Corea del Sud. Quant als atletes catalans, només Ander Mirambell i Quim Salarich, citat a última hora, van desfilar amb la delegació espanyola. Queralt Castellet no ho va fer, com els altres representants de l’esquí alpí.

La música es va aturar per saludar l’última delegació i la més esperada, quan més de cent esportistes de les dues Corees van desfilar entusiasmats, escenificant una estampa que no es veia des dels Jocs de Torí 2006. Lideraven la comitiva de les Corees unificades la jugadora nord-coreana d’hoquei sobre gel Hwang Chung-gum i el pilot sud-coreà de bob Won Yun-jong, que compartien el pal d’una bandera amb fons blanc sobre el que es veia el mapa de la península de Corea. El públic de l’Estadi Olímpic de Pyeonchang, i el món sencer, es van posar dempeus.

Després de la desfilada es va viure un altre episodi de gran potència emotiva, conduït pels cinc infants, en el qual es va representar el passat, el present i el futur de Corea amb la pau com a element comú. Tot seguit, va ser l’hora dels parlaments. El president del Comitè Olímpic Internacional, l’alemany Tomas Bach, es va mostrar orgullós del missatge de pau que, des de Pyeongchang, s’estava enviant al món. “Tots els esportistes, els espectadors a l’estadi i els que ens segueixen per televisió, ens hem emocionat i us donem suport en aquest missatge de pau. Units en la nostra diversitat som més forts”, va dir, enmig dels aplaudiments. Quan es va dirigir als esportistes, Bach va aprofitar per parlar de joc net, en una clara al·lusió als escàndols de dopatge que han impedit que Rússia porti la seva delegació sencera. “És el vostre torn. Aquesta serà la competició de la vostra vida. El món us estarà mirant i buscant la vostra inspiració. Però només podreu gaudir de la competició si practiqueu el joc net. Només llavors els vostres records seran els del veritable valor de l’olimpisme”, va etzibar en un discurs que va rematar amb un concloent: “Ha arribat l’hora de Pyeongchang.”

I l’hora de la proclamació va arribar a les 21.40 h (les 13.40 h a Catalunya), quan el president de Corea del Sud, Moon Jae-in, va declarar inaugurats els 23ns Jocs Olímpics d’hivern. La cerimònia va tenir, després, un final tan impactant com la resta, amb l’encesa del peveter. Conjuntament, dues jugadores de l’equip d’hoquei de la Corea unificada –Jong Su Hyon, per Corea del Nord i Park Jong-ah, per Corea del Sud– van fer entrar la torxa olímpica a l’estadi i, abans de lliurar-la en el relleu definitiu, van pujar per una espectacular escala, instal·lada en una rampa que simulava les dels salts d’esquí. En arribar al cim van trobar la patinadora KimYu-na, medallista olímpica sud-coreana a Vancouver i Sotxi, que va fer l’encesa final de l’imponent peveter.