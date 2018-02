El Barça tomba el campió

Gjeding i Hansen. Exclusions: Viran (6’), Mem (27’), Borges (33’ i 56’), Tomás (44’), per part del Barça Lassa; i a Borozan (10’ i 37’), Kristopans (28’), Cañellas (30’ i 51’), Abutovic (34’) i Ferreira (36’), per part del Vardar.

FC BARCELONA LASSA: Gonzalo; Víctor Tomás (2 p.), Mem (2), Sorhaindo (2), Entrerríos (4), Viran (4), Ariño (2) –set inicial–; Syprzak (1), Jallouz (6), Rivera (1 p.), Dolenec, Borges, N’Guessan (4), Aleix Gómez (1) i Ristovski (p.s.) HC VARDAR: Sterbik; Shishkarev (4), Kristopans (7), Stoilov (1), Cindric (4,2 p.), Borozan (4), Dibirov (3, 1 p.) –set inicial–; Cañellas (1), Abutovic, Ferreira (1), Maqueda (1), Karacic (2), Marsenic, i Milic (p.s.). PARCIALS: 4-2, 6-4, 8-7, 9-10, 10-11, 15-14; 18-16, 20-17, 22-19, 23-20, 27-24 i 29-28. ÀRBITRES: Gjeding i Hansen. Exclusions: Viran (6’), Mem (27’), Borges (33’ i 56’), Tomás (44’), per part del Barça Lassa; i a Borozan (10’ i 37’), Kristopans (28’), Cañellas (30’ i 51’), Abutovic (34’) i Ferreira (36’), per part del Vardar. PÚBLIC: Uns 4.219 espectadors. COMENTARI: L’equip va dedicar el triomf a Mía, la filla acabada de néixer de Víctor Tomàs.

barça lassa 29 vardar 28 FC BARCELONA LASSA: Gonzalo; Víctor Tomás (2 p.), Mem (2), Sorhaindo (2), Entrerríos (4), Viran (4), Ariño (2) –set inicial–; Syprzak (1), Jallouz (6), Rivera (1 p.), Dolenec, Borges, N’Guessan (4), Aleix Gómez (1) i Ristovski (p.s.) HC VARDAR: Sterbik; Shishkarev (4), Kristopans (7), Stoilov (1), Cindric (4,2 p.), Borozan (4), Dibirov (3, 1 p.) –set inicial–; Cañellas (1), Abutovic, Ferreira (1), Maqueda (1), Karacic (2), Marsenic, i Milic (p.s.). PARCIALS: 4-2, 6-4, 8-7, 9-10, 10-11, 15-14; 18-16, 20-17, 22-19, 23-20, 27-24 i 29-28. ÀRBITRES: Gjeding i Hansen. Exclusions: Viran (6’), Mem (27’), Borges (33’ i 56’), Tomás (44’), per part del Barça Lassa; i a Borozan (10’ i 37’), Kristopans (28’), Cañellas (30’ i 51’), Abutovic (34’) i Ferreira (36’), per part del Vardar. PÚBLIC: Uns 4.219 espectadors. COMENTARI: L’equip va dedicar el triomf a Mía, la filla acabada de néixer de Víctor Tomàs.

Viran Morros, que va anotar 4 gols, va ser escollit el jugador més valuós

El FC Barcelona Lassa es va retrobar amb la lliga de campions amb una victòria de prestigi contra el líder i vigent campió, el Vardar de Skopje. Tot i la irregularitat mostrada en les deu jornades precedents, el conjunt blaugrana va demostrar que encara té moltes coses a dir en aquesta competició. L’equip català va marcar el ritme de joc i va portar la iniciativa durant gairebé tot el partit, i si va arribar al descans amb un avantatge mínim (15-14) va ser per culpa d’Arpad Sterbik, que amb les deu aturades de la primera meitat va donar vida al seu equip. En la segona, el lideratge de Raúl Entrerríos, el treball defensiu, les aturades de Gonzalo Pérez de Vargas, que gairebé va igualar els números del gegant de Senta, i els 4 gols d’un sorprenent Viran Morros van posar fi a la imbatibilitat del Vardar, que encara no havia cedit cap derrota en la competició europea. Amb el triomf, l’equip de Xavi Pascual continua en la tercera posició de grup, ja que el Nantes, segon, no va fallar a la pista del Kristianstad (26-31).

El Barça va colpejar primer. Amb una gran defensa d’anticipació, va poder recuperar algunes pilotes i anotar-se un primer parcial de 5-2. El conjunt barceloní marcava el ritme, però aleshores va aparèixer l’efecte Arpad Sterbik. L’exporter blaugrana va abaixar la persiana i va donar ales a la reacció del Vardar. Dues fuetades del gegant letó Dainis Kristopans (2,15 m) van empatar momentàniament el partit i dos contraatacs de Daniil Shishkarev van capgirar la situació (8-10). Després del temps mort de Xavi Pascual, la millor notícia per als blaugrana va ser l’aparició d’un afamat Wael Jallouz, que per uns minuts va recordar el jugador desequilibrant de fa dues temporades. El lateral tunisià va trobar la tecla per perforar la porteria rival i en uns moments d’inspiració va aconseguir 6 gols consecutius que van tornar el comandament al Barça abans del descans.

Amb la batuta d’Entrerríos

Amb Pálmarsson lesionat i Dolenec amb poc ritme de competició després de la intervenció al menisc, Entrerríos va ser més que mai el far de la primera línia blaugrana. El central asturià es va carregar l’equip a les espatlles i va liderar les operacions en atac. Ben protegit en defensa i impulsat per les aturades de Gonzalo Pérez de Vargas, el Barça va fer una primera estrebada després del primer gol de Viran a porteria buida (18-15). La diferència era escassa, però el Barça va saber jugar amb el vent a favor. El Vardar ho provava amb defenses alternatives, amb el 5-1 amb Dibirov o Cañellas d’avançat, però l’equip blaugrana no variava el rumb i un altre gol d’un inspirat Viran Morros obria una màxima diferència de 4 gols (24-20). El Barça va sobreviure a l’intercanvi de cops final, tot i que un gol de Daniil Shishkarev a 20 segons del desenllaç hi va posar un punt d’emoció i de suspens.

La propera (18-02-18)