El debut menys esperat

Martin Fourcade va decebre en la seva estrena en els Jocs Olímpics de Pyeongchang. El català només va poder acabar vuitè en els 10 km esprint, l’única disciplina individual en la qual encara no ha aconseguit mai cap medalla en tres participacions olímpiques. Fa quatre anys, en els Jocs de Sotxi, acabava sisè d’aquesta distància en una cursa guanyada pel veterà noruec Ole Einar Bjoerndalen. Els tres errors de tir que va fer ahir, tots en la primera sèrie, el van condemnar a quedar fora del podi.

Fourcade va començar la cursa en segon lloc, només superat per l’altre gran favorit a la victòria, el noruec Johannes Thingnes Boe. Els dos biatletes van mantenir les seves posicions en els primers 3,3 km, just en el punt de la primera estació de tir. Increïblement, tant Fourcade com Boe van fer tres errades de cinc tirs, i això els va obligar a fer tres voltes de penalització a un circuit de 150 m. Amb el temps que van perdre van quedar ben lluny de les primeres posicions –Fourcade, 56è, i Boe, 44è– i amb poques possibilitats d’aspirar al podi, atès el poc marge de maniobra que, en cas d’errada, deixa aquesta disciplina.

Amb tot, Fourcade va demostrar un gran moment de forma física. En 600 m ja havia remuntat deu llocs i en la segona estació de tir (6,6 km) s’havia posat dotzè. El català no va fallar en aquesta ocasió i va aconseguir entrar en l’últim terç de la cursa en la setena posició –Boe va fer un altre error i no aconseguia posar-se entre els trenta primers–, però encara va perdre un lloc a 500 m del final i es va haver de conformar amb la vuitena posició. “No sé què ha passat, no ho entenc. És una gran decepció, perquè havia preparat molt bé aquesta cursa”, va explicar un Fourcade crític amb ell mateix. “No és la fi del món, però és una gran oportunitat que se n’ha anat i ja no tornarà.”

El mal dia de Fourcade i Boe el va aprofitar l’alemany Arnd Peiffer, cinquè classificat de la copa del món. A diferència del català, Peiffer va fer una cursa de menys a més en la qual va haver de remuntar des de la 54a posició. En la primera sèrie de tirs ja era catorzè i en la segona va assumir el lideratge, que ja no va deixar fins a la meta.

Fourcade tindrà una nova oportunitat de pujar al podi en els 12,5 km persecució, que tenen lloc avui (13 h). El català defensarà l’or aconseguit a Sotxi.