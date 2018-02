Wasihun trenca la barrera dels 60 minuts a Barcelona

El corredor kenyà Mule Wasihun, de només 23 anys, es va imposar ahir en l’eDreams Mitja Marató de Barcelona i va establir, alhora, el nou rècord de la cursa, en possessió des del 2013 del prestigiós maratonià Eliud Kipchoge (1h00:04). D’aquesta manera, Wasihun va rebaixar en 20 segons la marca de la cursa (59:44). El fondista també va millorar la seva marca personal (1h00:08), establerta el 2014 a París. Amb la nova marca, Wasihun entra, a més, en el top 100 de millors marques de tots els temps.

La sortida va tenir lloc a les 8.45h del matí al passeig Pujades, sota un cel clar i una temperatura de 7 graus, que va afavorir unes condicions fantàstiques per córrer, sobretot per als atletes d’elit. Tal com es preveia, un grup capdavanter format per corredors etíops i kenyans acompanyats per una llebre amb l’objectiu de rebaixar els 60 minuts, van creuar el quilòmetre 10 en 28:36. Wasihun, Julien Wanders, Moses Kurong i Mande Abdallah van traspassar el quilòmetre 15 en 42:48, un registre que feia preveure que el rècord de cursa era possible, i més amb la victòria de la prova en joc entre diversos atletes.

L’atac definitiu

Finalment, Wasihun es va escapar en solitari i va creuar la meta en 59:44. El suís Julien Wanders, que s’entrena a Kenya, va entrar en segona posició i va parar el cronòmetre en 1h00:09, nou rècord nacional suís i rècord europeu de la categoria sub-23. El jove fondista, a més, va fer una queixalada important al seu propi rècord (1h01:43, 2017). L’ugandès Kurong Moses va entrar un segon després per completar el podi. El madrileny Ricardo Rosado, per la seva banda, va assolir la mínima per al mundial de mitja marató del mes de març a València, amb un registre d’1h04:21. No ho va aconseguir Carles Castillejo, que per problemes de salut va ser dubte fins a última hora i es va quedar en 1h04:57.

Mínima de Galimany