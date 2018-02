Lozano, dos mesos de baixa

Perilla la participació de Sergio Lozano en la fase final de la UEFA Futsal Cup, que tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 a Saragossa. Ahir se li va diagnosticar una ruptura muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta, després de les proves mèdiques que va passar a la ciutat esportiva del FC Barcelona, a Sant Joan Despí, com a conseqüència de la lesió que es va fer en l’Espanya-Ucraïna de quarts de final de l’europeu d’Eslovènia. El temps estimat de baixa per al Búfal és de vuit setmanes, cosa que farà que arribi molt lluny del seu millor estat de forma a la final a quatre de la màxima competició continental, per a la qual el Barça s’ha classificat juntament amb l’Inter Movistar, l’actual campió, el Györ hongarès i l’Sporting de Portugal.

El que és segur és que Lozano es perdrà la visita en la lliga a El Pozo Múrcia, dissabte que ve, i els partits de la semifinal de copa contra l’Inter, que es disputaran els dos propers dimarts. A banda de la fase final de la copa, en el cas que el Barça aconsegueixi la classificació, que tindrà lloc a Madrid del 15 al 18 de març. Una absència important per a l’equip d’Andreu Plaza.