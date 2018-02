Espanya no tramita els visats de l’equip de Kosovo

El director adjunt del COI, Pere Miró, va revelar ahir que el govern espanyol no està tramitant els visats als esportistes kosovars inscrits en els Jocs del Mediterrani (Tarragona, 22 juny-1 juliol), tal com han informat tant el Comitè Olímpic del Kosovo com la mateixa organització dels Jocs del Mediterrani. El Parlament de Kosovo va declarar la independència de Sèrbia unilateralment el 17 de febrer del 2008, i Espanya, a diferència de la majoria de la comunitat internacional, no el va voler reconèixer.

“Tant el Comitè Olímpic de Kosovo com l’organització que posseeix els Jocs del Mediterrani, han contactat amb nosaltres per informar-nos-en. Si això és veritat, és preocupant”, va dir Miró en declaracions a RAC1.

El dirigent català va recordar que les regles internacionals en aquest sentit són molt clares: “L’esport gaudeix d’una resolució de l’ONU del 2014 segons la qual es reafirma l’autonomia de l’esport, i aquesta resolució, que parla de la independència de l’esport, està signada per tots els membres de l’ONU, incloent-hi Espanya.”

Sobre això Miró va recordar que gràcies a aquesta resolució “mai últimament” han existit problemes en aquest sentit, encara que “els països en qüestió no tinguin relacions diplomàtiques ni es reconeguin els uns als altres com a tals”. “Es pot parlar de qualsevol mena de relació, del conflicte araboisraelià, del de Kosovo. Per exemple, un dels estats que no reconeix Kosovo com a país és Rússia”, va comentar Miró. El director general del COI va recordar que fa un any es va celebrar a Rússia un mundial de judo: “Els russos, malgrat ni tenir relacions diplomàtiques amb Kosovo ni reconèixer-lo com a estat, gràcies a la resolució de l’ONU van permetre als atletes de Kosovo participar-hi, se’ls van donar visats i van desfilar amb la seva bandera.”

“Si això va passar a Rússia, no dubto que l’Estat espanyol serà capaç de fer el mateix dins del respecte de les lleis”, va afegir. Miró va precisar que “fa força temps”, el COI, per mitjà del seu director general, va enviar una carta a Íñigo Méndez de Vigo, ministre espanyol d’Educació, Cultura i Esport, en la qual s’avisava d’aquesta situació, però que fins ara no hi ha hagut resposta. El COI, segons Miró, espera que es respecti la resolució de l’ONU: “Hi ha exemples de com s’actua quan les coses no es respecten”, va afegir sobre la possibilitat d’una sanció al govern espanyol.