La jerarquia en joc

L’Astralpool Sabadell és el principal candidat per coronar-se campió de la copa que comença avui a les instal·lacions del CE Mediterrani. Les vallesanes han de traslladar la superioritat a la piscina per evitar ensurts com el que van tenir fa dues edicions. Tanmateix, vistes les prestacions de tots els participants aquesta temporada, sembla més que complicat que diumenge les sabadellenques no estampin el seu nom en el palmarès per catorzena vegada.

El presumible desenllaç no entela l’interès de la competició. Hi ha molts fronts oberts i amb enfrontaments trepidants. Tots els participants voldrien guanyar la guerra al Sabadell, però, tocant de peus a terra, es podrien conformar amb sortir vencedors de les batalles prèvies i complicades que els esperen. L’eliminatòria inaugural n’és un primer exemple. Es veuran les cares el Sant Andreu i La Sirena Mataró, el segon i el tercer classificat de la lliga, i dos equips que han competit a Europa. L’últim precedent entre els dos equips, en la cinquena jornada de lliga, es va resoldre a favor de les andreuenques (7-5). Encara que les protagonistes reconeixen que avui serà un duel diferent. “El Mataró és un rival fort per començar. Estem a la part més difícil del quadre que ens podia tocar, però és una copa de la Reina, pot passar de tot, qualsevol pot i vol guanyar. El nostre partit serà dur, intens, però l’afrontem amb moltes ganes”, explica la portera andreuenca Maria Elena Sánchez. Mentre que la capitana del Mataró, Marta Bach, afegeix: “Estàvem en moments diferents de la preparació [fent referència a la derrota en la lliga]. Hem anat de menys a més. Tenen un equip complet i equilibrat, i a veure com estan després de la patacada en la Champions [el Sant Andreu va quedar eliminat en la fase de grups de l’Eurolliga].”

El vencedor del duel titànic es veurà les cares amb el Sabadell, que no ha de tenir problemes per desfer-se del Rubí, el rival a quarts, en el que es considera la final anticipada de la copa. Unes semifinals entre el Sabadell i el Mataró servirien de preàmbul dels quarts de l’Eurolliga que es jugaran el 24 de febrer i el 17 de març.

A l’altra banda del quadre també hi haurà duels aferrissats per imposar la jerarquia i buscar un bitllet per a la final. Concretament entre les amfitriones del Medi i el Terrassa, cinquenes i quartes en la lliga. Els dos equips es podrien enfrontar en les semifinals, atractives i igualades, però abans han de fer els deures en els quarts de final i superar el Sant Feliu i el Saragossa.