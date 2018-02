El Barça vol un altre triomf contra un Wisla necessitat

La segona posició del grup és l’objectiu del Barça Lassa en aquest final de la fase regular de grups de la lliga de campions i no vol desaprofitar el segon partit seguit que juga a casa. Els blaugrana volen guanyar el Wisla Plock polonès (19.30 h) i, primer consolidar la tercera posició que ocupen ara, i després fer un altre pas cap al segon lloc, que els permetria –teòricament– un millor encreuament en els vuitens de final. El Barça tindrà al seu davant un conjunt que està lluitant per assegurar-se un lloc en el top 16 i necessita sumar punts. Els polonesos volen mantenir el sisè lloc que ocupen ara, en què estan empatat a punts amb el Kristianstad suec. El Wisla Plock sembla que està en un bon moment i ha guanyat els dos últims partits que ha jugat de la lliga de campions.

Només queden tres jornades per al final de la fase de grups i els blaugrana han de jugar dos partits a casa, avui contra els polonesos i en la darrera jornada contra el Szeged hongarès, i entremig visitaran la pista del Kistianstad. Els homes que entrena Xavi Pascual volen sumar totes tres victòries. Els blaugrana acaben de guanyar el Vardar macedoni (29-28), el líder del grup en la represa de la lliga europea, però abans de l’aturada per la disputa de l’europeu havien perdut a la pista del Nantes (29-25), l’equip que ocupa la segona posició del grup. En la primera volta d’aquesta fase de grups, els blaugrana van guanyar a la pista dels polonesos per 30-37.

El Wisla Plock és un equip que ha anat de menys a més en el grup, i les dues úniques victòries que ha sumat les ha aconseguit en les dues darreres jornades. Abans de l’aturada de final d’any va guanyar per la mínima a la pista del Szeged (24-25) i la setmana passada es va imposar al seu pavelló al Zagreb (27-24), el cuer del grup. La millor arma dels polonesos és una defensa molt dura, i en atac destaca l’extrem esquerre internacional polonès Michal Daszek, que ja ha marcat 41 gols en la competició.

Centrats en la victòria