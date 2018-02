Sap refer-se del mal joc

Fins al darrer instant el Barça Lassa no es va poder assegurar la victòria contra un Orlen Wisla Plock que va dominar en el marcador durant molts minuts i no va cedir mai en la intenció de puntuar. Els blaugrana van haver de treballat molt i lluitar per cada pilota per aconseguir capgirar un partit en què no van jugar bé, se’ls va posar molt complicat i van arribar a anar quatre gols per sota. Les aturades de Gonzalo Pérez de Vargas i les accions, a vegades en solitari, de Raúl Entrerríos van seguir donant vida als blaugrana, que es van tornar a avançar a només dos minuts del final. La derrota del Nantes a la pista del Zagreb, el cuer, va permetre als blaugrana apropar-se a la segona posició del grup. La plaga de lesions en el Barça va viure un nou episodi i en els primers minuts del partit va ser Dika Mem qui es va torçar el turmell dret i no va tornar a jugar.

En els primers minuts de partit el conjunt barceloní i el polonès van estar igualats i mentre que en els blaugrana els gols estaven repartits entre tots els jugadors i fins i tot el porter Gonzalo Pérez de Vargas va marcar a porteria buida, en el Wisla destacava l’eficàcia de Dan Racotea, que va fer quatre dels cinc primers gols del seu equip. Els polonesos es van posar dos gols per sobre (8-10), que un parcial dels blaugrana de 4-0 va capgirar. L’encert no va tenir continuïtat i es va arribar al descans amb un 14-15 per als polonesos.

Domini polonès