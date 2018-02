Mechaal aspira a tot

Adel Mechaal estarà avui en disposició de repetir la gesta del 2015, quan a Antequera va assolir els títols espanyols de 1.500 i 3.000 m en pista coberta. El migfondista palamosí va fer ahir al Palau Lluís Puig de València la meitat de la feina, segellant la seva tercera corona de 3.000 m (8:19.87) i guanyant-se amb solvència quinze minuts després l’accés a la final de 1.500 m (3:45.90). El principal rival per frustrar el doblet tornarà a ser el gavanenc Marc Alcalà (FC Barcelona), vigent campió de 1.500 m i que l’any passat, a Salamanca, ja va privar-lo de repetir la doble fita. L’atleta blaugrana va imposar els galons (3:45.46) en la més ràpida de les tres semifinals.

Mechaal va plantejar la final de 3.000 m en tres actes. Es va passejar a la cua del grup en el primer mil, va progressar en el segon i va sentenciar en el tercer, amb un atac llarg i sostingut, impossible de mantenir per cap dels seus rivals. La marca va ser la més lenta del campionat des del 1976. Amb els primers deures fets, va recuperar forces per guanyar la semifinal de 1.500 m i enviar un missatge als altres finalistes: “Aspiro a guanyar. Estic en molt bona forma. Serà com un test amb vista al mundial de Birmingham, en què vull lluitar pel títol.” La final es disputarà avui a les 12.15 h.

Lara, la més ràpida

El colofó de la jornada va ser molt positiu per a la delegació catalana, ja que Cristina Lara es va convertir en l’atleta més veloç del campionat en vèncer els 60 m per sota dels 7.40 (7.36), que iguala el seu registre personal. Lara, que va conquerir la tercera corona de la distància, va superar la seva companya d’entrenaments, Estela Garcia (7.47), que avui pugnarà pel títol de 200 m. Esther Guerrero va certificar l’accés a la final de 800 m amb la victòria en la quarta sèrie semifinal, però sense desgastar-se excessivament. La banyolina, que dijous va tenir una microruptura als isquiotibials, va ser dubte fins a última hora, però en l’escalfament va tenir bones sensacions i a l’hora de la veritat no va tenir cap problema per guanyar-se una plaça entre les millors. Les semifinals de 200 m van ser d’un nivell espectacular. El velocista d’Astudillo (Palència) Óscar Husillos, del FC Barcelona, va refermar el seu esplèndid moment de forma amb una nova plusmarca espanyola. Husillos va aturar el cronòmetre en 20.68, superant els 20.75 de Bruno Hortelano. Prèviament, els seus companys de club, el lleidatà Pol Retamal (21.23) i la santcugatenca Jaël Bestué (24.01), havien superat i igualat respectivament els rècords estatals sub-20.

Clemente, rècord igualat