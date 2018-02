Un or per la mínima

En els Jocs Olímpics de Sotxi 2014, Martin Fourcade es va jugar la victòria dels 15 km amb sortida en grup sobre la mateixa línia de meta. Per un sospir, la foto d’arribada va revelar com a vencedor de la prova el noruec Emil Hegle Svendsen, que privava el català del seu tercer or en aquella cita. La història es va repetir de manera calcada i en la mateixa prova quatre anys després, a Pyeonchang, però amb diferent resolució. Aquest cop, Fourcade es va jugar la victòria també sobre la línia de meta amb un altre rival, l’alemany Simon Schempp. El temps dels dos biatletes va ser el mateix (35:47.3), però la foto d’arribada aquest cop va fer vencedor el català, que es penja el seu segon or en aquests Jocs i el quart del seu palmarès olímpic.

Fourcade va agafar la iniciativa d’entrada i es va mantenir líder fins a la primera sèrie de tir (3 km), en què va fer una errada. Va encarar dinovè la segona volta, amb un retard de 25 segons, però en la segona tanda de tirs (6 km) ja era vuitè, a només nou segons de lideratge. Fourcade no va fer cap error ni en aquesta ni en la tercera estació de tir (9 km), en què es va posar primer d’un grup de setze biatletes que lluitava pel lideratge. Schempp i el també alemany Erik Lesser van quedar com a únics rivals de Fourcade en la penúltima volta. Van arribar en el mateix segon a l’última estació de tir (12 km), amb Lesser primer. Fourcade i Schempp la van resoldre amb un sol error, però Lesser en va fer dos i va quedar fora de la lluita per la victòria.

El català va començar primer l’última volta, però amb dècimes de diferència respecte del seu rival alemany. Fourcade va arribar primer a la recta de meta, però Schempp va guanyar metres fins a situar-se a la seva altura. Sobre la meta, el català va llançar la cama primer i, per només mig peu, es va endur l’or i la tercera medalla olímpica en aquesta prova després de les plates de Vancouver 2010 –el seu primer podi en uns Jocs– i Sotxi 2014. El podi el va completar Svendsen, defensor del títol, que en l’última volta va remuntar i superar Lesser.

Amb aquest títol, Fourcade supera Jean-Claude Killy com atleta de l’equip francès amb més ors olímpics. També es posa a un sol or d’igualar el rècord de títols olímpics del noruec Ole Einar Bjoerndalen en proves individuals.