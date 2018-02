El CN Sabadell no té rival

El CN Sabadell va alçar ahir la catorzena copa de la Reina de la seva història al barri de Sants de Barcelona. El conjunt vallesà, gran dominador del waterpolo estatal dels darrers anys, no va trobar rival en un derbi vallesà contra un CN Terrassa desdibuixat i inofensiu que no va poder competir més enllà del primer període en la segona final de la seva història i la reedició del 2013. Li van pesar els dos duels de quarts i semifinals a l’equip terrassenc que no va inquietar el campió en cap moment. L’equip de Xavi Pérez havia de lluitar pilota per pilota i possessió per possessió per arribar al tram final del duel amb un resultat igualat però, una vegada van llançar-se a l’aigua les protagonistes, la realitat va ser totalment diferent.

Va igualar Cristina Cantero el primer gol vallesà i Sandra Domene va mantenir el seu equip a flot durant els primers vuit minuts. Els llançaments, sempre tímids i des de la distància, de les terrassenques morien a les mans de Laura Ester mentre que el Sabadell aprofitava la majoria de superioritats que tenia en atac.

En el segon període, el CN Terrassa es va encallar i allà es va acabar el partit. El parcial va ser de 5-0 en el segon quart i el Terrassa va dir adeu a les aspiracions al títol. Bea Ortiz –va acabar sent MVP del partit– va agafar el protagonisme en l’apartat golejador i la jove Gisela Farré s’hi va animar. Lluny de relaxar-se, el Sabadell va persistir en la pressió asfixiant sobre les deixebles de Xavi Pérez que no van trobar-se còmodes en cap moment. Gairebé setze minuts de després del primer gol, el CN Terrassa va veure la llum amb una diana d’Èlia Montoya. però, només va ser un miratge perquè, amb el 10-2 en el marcador, el Sabadell no va abaixar ni una marxa i va acabar golejant amb contundència. El darrer parcial del partit també va ser sagnant per al CN Terrassa, que va veure com el Sabadell encara tenia temps de fer-ne sis més.

Somreien les jugadores sabadellenques que segueixen manant amb mà de ferro en el panorama estatal i que ahir no van trobar rival en un desdibuixat CN Terrassa.