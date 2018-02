Coleman rebaixa el rècord de 60 m fins a 6.34

Christian Coleman ha establert aquesta matinada un nou rècord mundial de 60 m amb un registre de 6.34, aconseguit en els campionats dels Estats Units, a Albuquerque. El jove velocista nord-americà, de 21 anys, confirma el seu esplèndid moment de forma, ja que el 20 de gener ja va córrer en un registre rècord de 6.37 a Clemson, a Carolina del Sud. La Federació Internacional d’Atletisme (IAAF), però, no havia ratificat aquesta plusmarca perquè en la reunió no hi havia blocs de sortida electrònics, ni posteriorment es va efectuar el control antidopatge pertinent.

Pendent encara d’homologació, la marca de Coleman rebaixaria en 5 centèsimes el rècord mundial del seu compatriota Maurice Greene, que va acreditar els 6.39 en dues ocasions (el 3 de febrer de 1998 a Madrid i el 3 de març de 2001 a Atlanta). El segon lloc de la final d’Albuquerque ha estat per a Ronnie Baker, amb uns impressionants 6.40, que el situarien en el tercer lloc del rànquing de tots els temps. De fet, Baker ha acreditat un millor temps de reacció al tret de sortida que el campió (0.137 per 0.149), però al cap de pocs metres Coleman, subcampió del món de 100 m a Londres 2017, ja ha pres el lideratge. Ha completat el podi el veterà Michael Rodgers, amb 6.50.