El Granollers vol evitar la marxa d’Adrià Figueras

El Fraikin Granollers no abaixarà els braços i lluitarà per conservar un dels seus millors jugadors, Adrià Figueras, que acaba contracte el pròxim 30 de juny i pot negociar el seu futur lliurement després de ser un dels jugadors més destacats en l’últim europeu, en el qual va guanyar la medalla d’or amb la selecció estatal. “Volem que es quedi i mirarem d’aconseguir-ho, perquè és una peça molt important en el nostre equip”, assegura a aquest diari el president de l’entitat vallesana, Josep Pujadas. “No tenim constància que li hagin arribat ofertes d’altres clubs, però estem convençuts que li arribaran”, reconeix també. En tot cas, el Granollers ja ha traslladat al jugador una primera proposta que, segons Pujadas, suposa alguna cosa més que una millora econòmica: “Perquè continuï amb nosaltres li oferim, sobretot, un projecte.” En aquest sentit, el màxim mandatari del Fraikin, subratlla que Figueras ha aconseguit el seu màxim nivell a Granollers. “L’Adrià ha fet eclosió amb nosaltres. Això diu molt d’ell i també dels companys i entrenadors que ha trobat aquí.” Sigui com sigui, Josep Pujadas està disposat a negociar quan li toqui fer-ho.

El jugador, per la seva banda, reconeix que ha rebut propostes de França, Alemanya, Dinamarca i Portugal, però no descarta, “de cap manera”, continuar a Granollers. “Mentiria si digués que no he rebut cap oferta, però sempre m’he mogut per alguna cosa més que els diners. El tema econòmic és important, però no el més important. Si continués a Granollers, seria la segona renovació. No és fàcil trobar un equip que ofereixi la possibilitat de jugar la lliga Asobal i la copa EHF, estic molt a gust aquí”, assegura a L’Esportiu. Adrià Figueras que, amb 29 anys, es troba davant de l’últim contracte important de la seva carrera, revela també que ha mantingut contactes amb el club vallesà des que va començar la temporada. “Hem de seure, parlar i potser arribarem a un acord”, comenta. Sigui com sigui, el pivot barceloní no sap del cert on està el seu futur: “Encara no sé on jugaré la temporada que ve.”