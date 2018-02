Federer honoris causa

De Federer està tot dit, però ell sempre té l’última paraula. La seva persistència i la determinació amb què juga amb 36 anys constata partit rere partit que està disposat a seguir superant rècords per eixamplar la seva llegenda. Les semifinals de Rotterdam que va conquerir divendres en derrotar l’holandès Robin Haase en els quarts, li van permetre aparèixer dilluns com a número 1 en l’actualització del rànquing ATP, una nova gesta. El suís va recuperar la posició cinc anys i 106 dies després i va arrabassar el privilegi a Rafa Nadal, que liderava el circuit des del 21 d’agost del 2017. Voraç, diumenge va batre amb una gran facilitat el búlgar Grigor Dimitrov –6-2 i 6-2–, el campió de la copa Masters, en la final de Rotterdam, i va obtenir el seu 97è títol ATP. Ja és a només dotze del rècord immens del nord-americà Jimmy Connors (109). Una motivació afegida.

Federer completa una temporada immaculada. Sense errors. Ha jugat dos tornejos ATP i ha obtingut dos títols guanyant els dotze partits que ha jugat –només tres sets perduts–, els set de l’obert d’Austràlia i els cinc de l’ATP 500 de Rotterdam. També es va endur la copa Hopman jugada a Perth (Austràlia) en l’inici del curs al costat de la seva compatriota Belinda Bencic. En el torneig va guanyar els seus quatre partits individuals. Acumula, doncs, un 16/16.

És, a més, el jugador de més edat que conquereix el número 1 i supera el nord-americà André Agassi, que va accedir al capdamunt del circuit 1 als 33 anys. El geni de Basilea, el millor tennista de tots els temps, enceta la seva setmana numero 303 com a líder. Més que ningú. El segon en la història és el nord-americà Pete Sampras, que es va mantenir en la primera posició durant 286 setmanes. El tercer en discòrdia és el txec Ivan Lendl: 270 setmanes.

Federer també llueix amb 237 setmanes el rècord de temps consecutiu al capdavant. El segueix en el rànquing Jimmy Connors (160) i Ivan Lendl (157). Dels jugadors en actiu, el segon millor rere el suís és Rafa Nadal, amb 56 setmanes.

El suís s’hi ha enlairat per quarta vegada. No era número des del 4 de novembre del 2012. Va ascendir al primer lloc per primer cop el 2004 –237 setmanes– ara ja fa catorze anys i va reiterar el seu domini el juliol del 2009 –47 setmanes– i el juliol del 2012: 17 setmanes.

La carrera meteòrica de Federer des que es va operar del genoll i va estar sis mesos allunyat de les pistes s’explica a partir del triomf en l’obert d’Austràlia 2017. Des de llavors, s’ha endut tres dels cinc Grand Slams i s’ha adjudicat nou títols que es completen amb tres Masters 1.000 –Indian Wells, Miami i Xangai– i els tornejos de Halle, Basilea i ara Rotterdam. En aquest període ha guanyat 64 partits i només n’ha perdut 5.