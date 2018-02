L’ambient es menja el KH-7 Granollers

El KH-7 Granollers es va desfer a la pista de l’Atlético Guardés i va veure com els vuit gols d’avantatge que havia aconseguit en el partit d’anada dels vuitens de final de la copa no eren una renda suficient. Les jugadores vallesanes van patir de valent amb l’ambient infernal del petit pavelló municipal d’A Sangriña i es van quedar a les portes de la fase final de la competició.

L’equip gallec no es va escapar en el marcador fins ben entrada la primera part. Va ser a partir del minut 20 quan la seva bona defensa va deixar clavat el conjunt de Robert Cuesta. Així, al descans es va arribar amb una diferència de sis gols (13-7), la màxima fins aleshores, que no feia presagiar res de bo. Després del descans, les prediccions més pessimistes es van confirmar i el Guardés va necessitar poc més de tres minuts per empatar l’eliminatòria (16-8). Enmig d’un unànime “a por ellas” a les graderies, el KH-7 Granollers va veure cada cop més lluny el seu rival. En atac no hi havia solucions per trencar la muralla del Guardés i en defensa, el patiment va ser igualment gran. El 33-20 final ho diu tot.