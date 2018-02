Una derrota inesperada

Davant la mirada dels fugats Iñaki Urdangarin i de Cristina de Borbó, presents a la graderia, el Wacker Thun va sorprendre ahir el Fraikin Granollers i el va guanyar en un partit que semblava assequible per als vallesans. Quan s’ha arribat a la meitat de la lligueta del grup D de la copa EHF, l’equip d’Antonio Rama és segon i, dels tres partits que li queden, dos els ha de jugar a casa. El pròxim, precisament, contra el Wacker Thun.

De bon principi va quedar clar que el Granollers hauria de picar molta pedra. En la primera part, que va acabar amb un ajustat 11-12, tot i que sempre va anar al davant en el marcador, l’equip vallesà no va trobar el ritme adequat per dominar el partit. Al davant tenia un rival inferior, però obligat a guanyar per no quedar fora de la competició. A més, va pagar l’esforç del partit de dimecres passat, en la lliga Asobal, contra el Teucro. Tot plegat va fer que, després del descans, l’equip català no només no aconseguís prendre distància sobre el seu rival sinó que, als quatre minuts, es veiés per primera vegada per sota en el marcador (14-13). A partir d’aquell moment qui va portar la iniciativa va ser el Wacker Thun. Tot i que el Granollers va tornar a avançar-se en el minut 38, els suïssos van arribar al tram final amb el marcador, i el pavelló, a favor seu. El Granollers va disposar d’una oportunitat per empatar quan faltaven dos minuts i mig, però la va desaprofitar.