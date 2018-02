Els Jocs de la concòrdia

L’apropament entre les dues Corees va tornar a quedar de manifest en la cerimònia de clausura dels Jocs de Pyeongchang. La tensió entre els dos països s’ha rebaixat en aquesta cita gràcies als acords als quals van arribar els dos països a principi d’any. Les dues Corees han desfilat junts en les cerimònies d’obertura i clausura i han compartit equip en la competició femenina d’hoquei sobre gel. Fins i tot el conflicte de Corea del Nord amb els Estats Units va semblar ahir tenir una treva en asseure’s pràcticament de costat Kim Yong Chol, el representant enviat per Corea del Nord, i Ivanka Trump, filla i assessora del president dels Estats Units Donald Trump.

Ben al contrari, la tensió amb Rússia a causa de l’escàndol de dopatge d’Estat en els Jocs de Sotxi no s’ha apaivagat. La sanció del Comitè Olímpic Internacional (COI) va caure com una gerra d’aigua freda en l’equip rus, que no ha pogut competir amb els seus símbols. La polèmica s’ha agreujat a causa dels dos positius registrats per atletes russos en aquests Jocs: el de la pilot de bobs Nadezhda Sergeeva i el del jugador de cúrling Aleksandr Kruzelnitskii, que va guanyar el bronze en dobles mixtos junt amb Anastasia Brizgalova. En aquest sentit, Thomas Bach, president del COI, advertia ahir que la suspensió de Rússia encara no s’aixecarà: “No es poden aixecar les sancions si continuen havent-hi casis de dopatge.” El COI havia valorat la possibilitat de permetre als atletes russos desfilar amb els seus símbols durant la cerimònia de clausura, però sempre en funció del desenvolupament dels Jocs. Finalment es va mantenir el veto, per bé que Bach va valorar que respecte dels dos positius registrats “no hi ha indicacions que es tracti d’una pràctica sistemàtica de Rússia.”

Ahir mateix es va viure un incident durant la cerimònia de podi de la competició d’hoquei sobre gel, en la qual l’equip rus, que va guanyar l’or, es va posar a cantar l’himne del seu país i es va saltar la prohibició d’exhibir qualsevol símbol nacional.

Els Jocs de Pyeongchang es van clausurar amb indiscutible èxit esportiu i després de registrar la participació més alta de la història dels Jocs d’Hivern (2.956 de 92 països). La ciutat coreana va passar ahir el relleu a Pequín, que organitzarà els Jocs d’Hivern del 2022 i es convertirà en la primera ciutat que és seu d’uns Jocs d’estiu (2008) i d’hivern.