El blaugrana Gerard Piqué revoluciona la copa Davis

La copa Davis viurà una transformació històrica amb vista a l’edició del 2019 gràcies a l’acord de col·laboració entre la Federació Internacional de Tennis (ITF) i Kosmos, el grup inversor del blaugrana Gerard Piqué, per als propers 25 anys i un total de 3.000 milions de dòlars.

La proposta, que es va revelar ahir i que s’ha d’aprovar en la reunió general anual de la ITF de l’agost a Orlando (Florida), és crear un nou format de competició a les acaballes de la temporada, la final de la copa mundial de tennis, amb la participació dels 18 millors països, que competiran en una mateixa seu durant una setmana de novembre. Han aparegut les primeres ciutats de renom interessades a acollir la primera edició del nou esdeveniment, que tindrà un augment dels premis en metàl·lic. El sistema de competició previst seria d’una primera fase de grups i, a continuació, una fase eliminatòria a partir dels quarts de final. Cada partit consistiria de dos individuals i un de doble al millor de tres sets. Hi competirien les 16 federacions classificades per al grup mundial i es completaria amb dues més.

Gerard Piqué es va mostrar satisfet amb el nou projecte: “Kosmos està entusiasmat d’unir-se en aquesta emocionant societat amb la ITF. Junts podem elevar la copa Davis a nous nivells creant una imperdible final de la copa mundial de tennis que disposarà dels millors països i els millors jugadors. Kosmos invertirà un total de 3.000 milions de dòlars en el tennis durant 25 anys, que també serviran per desenvolupar aquest esport a tot el món.” Kosmos té el suport d’Hiroshi Mikitani, president i director general de Rakuten. El president de la ITF, David Haggerty, va valorar l’acord d’històric: “És un punt d’inflexió per a la ITF i per al nostre esport. El nostre consell ha donat suport a un pla ferm i ambiciós per al futur de la copa Davis, un dels esdeveniments més valorats i importants del nostre esport.” La copa Davis se celebra des del 1900 amb les interrupcions per les dues guerres mundials, i els Estats Units encapçalen el palmarès amb 32 títols i França és la vigent campiona –va derrotar Bèlgica (3-2) al novembre.

Aquesta és l’última aposta del futbolista, que sempre s’ha mostrat actiu més enllà del futbol. Fa poc, la seva empresa Efootball.pro va arribar a un acord amb la japonesa Konami per crear una lliga internacional de futbol electrònic, que serà retransmesa per tot el món.