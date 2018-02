Rússia pressiona per l’aixecament de la sanció

El Comitè Olímpic Internacional (COI) podria readmetre Rússia com a membre de l’ens avui o demà, segons va informar ahir l’agència de notícies russa TASS citant Xamil Tarpistxev, membre del COI i president de la Federació Russa de Tennis. “Crec que per al 28 de febrer ja serem membres de ple dret del moviment olímpic i podrem tornar a fer servir els nostres símbols”, va explicar. Segons Tarpistxev, la decisió d’aixecar la sanció a Rússia es prendria un cop completats els tests antidopatge a tots els atletes russos que han participat en els Jocs de Pyeongchang. “Estan esperant que acabin els tests als esquiadors i als jugadors d’hoquei sobre gel. Si no hi ha problemes, es prendrà la decisió automàtica de readmetre Rússia com a membre del COI”, va assegurar. També el Comitè Olímpic Rus (COR) va destacar que espera la readmissió del COI, segons un comunicat que va difondre diumenge.

Però malgrat les pressions perquè Rússia pugui recuperar el seu estatus, la suspensió es va mantenir en la cerimònia de clausura dels Jocs de Pyeongchang a causa dels dos casos de dopatge detectats en atletes russos durant aquest esdeveniment. Thomas Bach, president del COI, va assegurar que aquests dos casos (dels quatre que s’han detectat a Pyeongchang) han jugat “un paper crucial” en aquesta decisió, per bé que també va reconèixer que no revelen un sistema de dopatge generalitzat. Bach va assegurar que la sanció seria aixecada “automàticament” sempre que Rússia continuï obeint “les condicions marcades pel COI el 5 de desembre passat”, però també va assegurar que encara no sap quan es produirà la readmissió de Rússia. El dirigent alemany va reconèixer la col·laboració de la delegació russa en els dos casos de dopatge detectats, els del jugador de cúrling Aleksandr Kruixelnitski i el de la pilot de bob Nadejda Serguéieva: “La delegació dels atletes olímpics de Rússia va cooperar en la gestió dels dos casos.” Bach va desvincular els dos positius de qualsevol trama de dopatge generalitzat: “Segons l’equip encarregat de vigilar el comportament dels atletes russos, no hi ha cap indicació d’un dopatge sistematitzat o una implicació dels responsables de l’equip o del COR.”

L’AMA no ho veu clar