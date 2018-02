Els genis persistents

El suís Roger Federer i la nord-americana Serena Williams, tots dos tennistes de 36 anys, van ser guardonats ahir amb el premi Laureus al millor esportista del 2017 en una gala presentada per l’actor britànic Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) i per la periodista britànica Kate Abdo que es va escenificar a la Sala de les Estrelles del glamurós Club Sporting de Montecarlo. El comunicat del suís anunciant la seva assistència i els seus grandiloqüents mèrits ja feien presagiar el reconeixement de l’acadèmia dels Oscars de l’esport, que també li va lliurar el guardó de millor retorn. El geni és, amb cinc guardons principals, el més premiat de la història del certamen. Els Laureus, tal com va quedar remarcat en l’acte, tenen vocació benèfica i la recaptació es destina a la fundació Sport for Good, que treballa en més de 40 països.

L’exemple de perseverança que va regalar Federer al món en un 2017 excels el va fer mereixedor del guardó superant els altres nominats: el seu homòleg Rafa Nadal –dos Grand Slams guanyats i la reconquesta del número 1–, el ciclista Chris Froome, el pilot Lewis Hamilton, l’atleta Mo Farah i el jugador del Madrid Cristiano Ronaldo, que tampoc no va reeixir l’any passat ni el 2015 a Xangai. El Madrid tampoc no va sucar en la categoria de millor equip, en la qual es va imposar Mercedes, campió del mundial de Fórmula 1 els últims quatre anys.

Federer, el jugador amb més títols majors (20) de l’era oberta, va guanyar el 2017 dos Grand Slams –Austràlia i Wimbledon–i cinc tornejos més –tres Masters 1.000– quan reapareixia després d’una lesió en un genoll. Per això, el suís va doblar amb el premi al millor retorn esportiu, categoria en la qual també va competir el Barça per la remuntada culminada amb el gol de Sergi Roberto en la tornada dels vuitens de la Champions contra el PSG (6-1).

També figurava entre les nominades la jugadora del CT Barcino Garbiñe Muguruza, que durant el 2017 es va enlairar fins al número 1 de la WTA i que va guanyar a Wimbledon. Serena Williams, però, va obtenir el seu 23è títol de Grand Slam –Austràlia–, abans de retirar-se provisionalment per ser mare i va superar el rècord mític de l’alemanya Steffi Graf (22) en l’era oberta. La resta de nominades van ser les atletes Allyson Felix i Caster Semenya, la nedadora Katie Ledecky i l’esquiadora Mikaela Shifrin.

La revelació de l’any va ser el golfista castellonenc Sergio García, gràcies al seu triomf en el Masters d’Augusta. Curiosament, García, que té 38 anys, ja havia rebut el mateix guardó l’any 2000.