Remuntada contra el líder

La UE Santboiana va sumar una gran victòria contra el líder de la divisió d’honor, el VRAC Quesos Entrepinares, i li va trencar una imbatibilitat de més d’un any. A més, els de Sant Boi van aconseguir guanyar en els darrers minuts i remuntant un marcador advers. El conjunt de Valladolid feia 407 dies que no perdia cap partit i va caure en el Baldiri Aleu pel curt marge de tres punts, 29-26.

Héctor Garcia va inaugurar el marcador amb el primer assaig en el minut vuit, però el VRAC va començar a dominar i es va situar amb un 5-12 en el minut 20. Els jugadors de la Santboiana van poder anivellar el partit abans del descans (12-12) amb un nou assaig d’Héctor Garcia i la transformació d’Albert Millán.

En la segona meitat Albert Millán va fer passar entre els pals un cop de càstig i la Santboiana es va posar al davant en el marcador, 15-12. El líder de la categoria va trigar un minut a refer-se i amb dos assajos transformats va situar un 15-26 al seu favor a vint-i-quatre minuts del final. Un assaig d’Hugo Pichot transformat per Albert Millán va reduir les diferències deu minuts després, i la Santboiana va seguir lluitant i creient en les seves possibilitats. Es va entrar en uns minuts finals descontrolats amb exclusions temporals per als dos equips, una per als locals i dues per als visitants. La Santboiana va buscar l’anotació i a dos minuts del final l’àrbitre va assenyalar un assaig de càstig –set punts– contra el VRAC i els locals es van posar al davant en el marcador i es van emportar la victòria.