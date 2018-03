El Barça segella el segon lloc al Palau Blaugrana

El Barça va acabar ahir la fase de grups de la Champions League amb bones sensacions i assolint la segona posició del grup A de la competició. En un partit que va tenir controlat des de l’inici i en què els hongaresos van posar una mica d’emoció al final, els blaugrana van sumar dos punts que, combinats amb l’empat de dissabte del Nantes, els situen en el segon lloc de la taula, només superats per un Vardar, el campió d’Europa, que evitarà els vuitens de final. El Barça, per la seva banda, es veurà les cares amb el Montpeller, d’aquí a dues setmanes en l’anada dels vuitens de final, i s’assegura el factor pista a favor també en un hipotètic duel de quarts. Els francesos, líders de la potent lliga francesa en què militen el PSG i el Nantes, van superar l’Ademar de Lleó en una fase prèvia a aquesta eliminatòria que disputen els primers i els segons dels grups C i D, els de menys pes.

En el partit d’ahir al Palau, el Barça va tenir l’adversari dominat gairebé en tot moment. En el primer temps, el potencial ofensiu dels blaugrana va passar per sobre de les ordres tàctiques de Juan Carlos Pastor, el tècnic espanyol dels hongaresos. Sobretot gràcies a un inspirat Dika Mem, un dels grans referents ofensius dels catalans, que va veure porteria amb facilitat. El lateral francès va anotar quatre gols en els primers trenta minuts i va acabar el partit sent el màxim anotador.

A velocitat de creuer, el Barça va aconseguir un primer coixí de quatre gols, el màxim avantatge dels locals en el partit. També va estar bé l’islandès Palmarsson, de qui s’espera molt en el segon tram de la màxima competició continental.

Després de la represa, el Pick Szeged va demostrar que, tot i tenir la cinquena plaça del grup ja assegurada, no venia a passejar-se pel Palau. Si bé el Barça mantenia l’avantatge de tres i quatre gols, els hongaresos no es van desconnectar del duel en cap moment. Un parcial d’1-3 en l’equador del segon temps, de fet, va tornar a posar en alerta els catalans, que van veure com els hongaresos se situaven amb 22-20 i tenien la possessió. El Barça, molt madur en les situacions més tenses del duel, va replicar bé amb dues dianes, de Syprzak i Valero Rivera. Tant en el primer temps com en el segon, els blaugrana van trobar el pivot polonès quan la defensa hongaresa tancava millor els llançaments rivals des de la distància.

Després d’uns primers minuts amb els teòrics suplents, Juan Carlos Pastor va tornar a posar a la pista les seves primeres armes. El Barça va perdre efectivitat en atac i el Pick Szeged es va situar, després d’un ball d’exclusions, a només un gol. Una gran aturada de Gonzalo Pérez de Vargas, que ahir va fer un gran paper, i el 28-26 d’Nguessan van donar tranquil·litat al Barça, que va acabar segellant la segona plaça al Palau.