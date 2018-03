El Palau Blaugrana decidirà

El Barça Lassa arraconarà la lliga de campions fins d’aquí a un parell de setmanes, però amb el full de ruta marcat si vol tornar a accedir a la final a quatre de Colònia. L’entorn blaugrana havia especulat sobre la conveniència d’acabar segon de grup, tenint en compte que el rival podria ser el Montpeller, el líder de la lliga francesa. En el club, i encara menys en el vestidor, no hi havia, però, cap mena de debat i la segona plaça era un objectiu real, tenint en compte que atorga la tornada a casa en uns hipotètics quarts de final. En aquest sentit, la història del Barça, amb molts d’episodis escrits a partir de remuntades màgiques al Palau Blaugrana, pesa, molt, en l’imaginari culer. En cas d’haver ocupat el tercer lloc, l’equip blaugrana hauria tingut potser un rival més assequible, el Brest bielorús, però és probable que en els quarts s’hagués emparellat amb el poderós Veszprém, havent-se de jugar la tornada de l’eliminatòria a la pista hongaresa. Tal com ha quedat configurat el quadre de competició, l’equip de Xavi Pascual s’enfrontarà al vencedor del Kristianstad-Flensburg en els quarts si és capaç d’eliminar l’equip occità en els vuitens de final.

El porter del Barça Gonzalo Pérez de Vargas feia als micròfons de Catalunya Ràdio les següents consideracions sobre el pròxim rival en la competició europea: “Si vols arribar a la final a quatre has de guanyar els millors. Tindrem un desplaçament més fàcil [en comparació amb la ciutat bielorussa de Brest] i un rival que potser s’estarà jugant la lliga francesa. Òbviament serà complicat, però no hem de tenir por de ningú i menys del Montpeller.” En tot cas, el porter del planter considera que el Montpeller serà especialment perillós per “la confiança” que li atorga la seva trajectòria en el campionat francès, en què és líder després de catorze victòries i únicament un empat i una derrota. Amb 29 punts, precedeix el París Saint-Germain (25), el Nantes (23) i el Saint-Raphael (22). “Mereix ser on és. Tenen un bon porter, Vincent Gerard, i altres jugadors de nivell mundial que fan un gran treball en la selecció francesa, com Guigou, Porte, Afgour i Fàbregas, però el fet de jugar-se la lliga fa que també estiguin molt concentrats en el que s’han de jugar durant la setmana”, va reiterar Gonzalo. Sobre el futur pivot blaugrana, Ludovic Fàbregas, no es va acabar de pronunciar. “És molt jove, molt potent i serà un referent en els pròxims anys, i el que hagi de passar amb ell passarà”, va sentenciar.

També es va referir al pròxim rival de la lliga de campions el capità Víctor Tomàs després de l’ajustada victòria contra el Pick Szeged (28-27): “Crec que és un equip molt complet. fa molts d’anys que té el mateix entrenador [Patrice Canayer] i saben molt bé a què juguen. Té una combinació de jugadors veterans i joves perillosa, i haurem de suar de valent per passar aquesta eliminatòria.” En tot cas, l’extrem blaugrana va destacar que l’eliminatòria arribarà en un bon moment per a l’equip: “Aquest final de la fase de grups i els vuitens de final de la lliga de campions ens arriben en una línia ascendent.”

