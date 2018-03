“Veig molt bé Dovizioso, convençut que pot guanyar”

Marc Márquez, actual campió del món de MotoGP, està ja preparat per a l’inici del mundial, el proper 18 de març a Qatar. El pilot de Cervera ha fet una bona pretemporada. “La moto té més estabilitat. Vam començar la pretemporada amb una base que coneixia, però Honda ha treballat molt bé i ha tocat quatre coses que ens ajuden a tenir estabilitat per caure menys, per tenir menys risc”, assegurava el pilot de l’equip Repsol Honda, que ha tingut bones sensacions i ha anat molt ràpid en les proves que s’han fet en els circuits de Sepang, Buriram i Losail. “Ha anat molt bé, la pretemporada. Tant en l’aspecte físic com en el tècnic de la moto. Hem optat per no inventar gaire. Les coses han anat bé, però ara comença el campionat. La primera cursa serà moguda, perquè hi ha molts pilots en temps semblants, però hem de ser conscients que el mundial no es guanya en la primera cursa”, va dir Márquez, que va parlar de qui creu que seran els seus principals rivals en la lluita pel títol. “He vist molt bé Dovizioso. El veig més centrat que l’any passat i convençut que pot guanyar i posar-nos les coses encara més difícils. Lorenzo ha anat ràpid, però a veure ara en les curses. De les Yamaha, està molt bé Zarco. Maverick està tenint més problemes. I Valentino és Valentino, sempre l’hem de tenir en compte. I no em puc oblidar del meu company d’equip. Dani també té moltes possibilitats”, deia l’actual campió de MotoGP.

Márquez va fer aquestes declaracions en l’acte final de la tretzena edició del llibre Relats Solidaris de l’Esport. El pilot va fer entrega d’un xec de 63.390 euros a Lola de la Fuente, presidenta de l’Associació Esclat, que ajuda persones amb paràlisi cerebral. La presidenta de l’associació va explicar que destinaran els diners a un club esportiu de l’associació, ja que l’esport sempre és sinònim d’integració. La recaptació augmentarà gràcies a una subhasta. Es pot licitar per unes botes cedides pel pilot i també per una caricatura de Márquez del dibuixant Vizcarra. La licitació es pot fer en el lloc web Artisubasta.com.

En l’acte de cloenda, Márquez va parlar també sobre Leo Messi. El pilot es va fotografiar amb l’argentí després del partit de diumenge contra l’Atlético de Madrid, en el qual alguns membres de l’Associació Esclat es van poder fotografiar amb els jugadors del Barça abans de l’inici. “Vaig poder parlar amb Messi. No em va explicar com va marcar la falta. Els secrets no s’expliquen, però sí que puc dir que vaig poder comprovar que és un líder tant a dins com a fora del terreny de joc. Vaig poder entrar al vestidor després del partit, perquè el Piqué em va colar. Vaig veure el bon ambient que hi ha i també com és Messi, un líder. Va marxar l’últim.” Paraula d’un culer, Marc Márquez.